騎到沒油換別台他示範3秒開鎖 警咋舌：果然竊車「老先覺」

警方見黃男貌似心虛驟然減速，直覺有異上前攔查。（圖由警方提供）

2023/09/10 15:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓慣竊前天偷機車後趴趴走，騎經南屯區快沒油搜尋下個目標時，因車速驟滅引起巡邏警方注意攔查，不但查出贓車是前一天才竊得，且黃嫌還是通緝犯，唯贓車因無法順利發動，黃男還當場示範3秒開鎖功力，技巧之熟練令人咋舌：果然是竊車「老先覺」，訊後依法送辦。

台中市第四分局大墩派出所員警賴子揚、賴譽夫、李鴻毅，當天巡經大觀路與大墩十一街口，見前方騎乘機車的44歲黃男貌似心虛驟然減速，直覺有異上前攔查，黃男一開始故作鎮定面對盤查，卻連頭都不敢抬更不敢直視警方，此舉更加深警方的懷疑。

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果然一查該機車早在前一天上午即已通報失竊，連帶讓黃男竊盜通緝的身分也曝光，惟當員警欲查扣贓車之際，因無法順利發動，黃嫌還當場示範3秒開鎖功力，技巧熟練令人咋舌，經查，黃嫌有多次竊盜前科，平日四處打零工維生，前一天在北屯區選定老舊機車竊取後便四處趴趴走。

當時行經南屯區大觀路附近，因機車快沒油，正準備尋找下一個目標時，即被員警當場人贓俱獲，自知法網難逃的黃嫌，在員警探詢其如何竊車時取出隨身萬用鑰匙，沒兩三下就將機車發動，員警不禁感嘆黃嫌身強體壯卻選擇誤入歧途，苦勸他改過向善重新做人，訊後除將全案依竊盜罪嫌送辦，也將他解送歸案。

第四分局長李建興表示，民眾使用交通工具完畢除上鎖外，可選擇停在明亮或設有監視器系統處所，降低被竊風險，也呼籲不法分子切勿心存僥倖、以身試法。

警方查出黃男是偷車賊上銬逮人。（圖由警方提供）

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