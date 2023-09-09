大直坍塌建物將拆除重建 蔣萬安：以最優容積、最快程序辦理公辦都更

台北市長蔣萬安對基泰建設喊話，要求負起一切責任，並出來面對，尤其夾帶合建意向書，引起住戶很大的反感，應負起一切責任、沒第2條路。（記者劉信德攝）

2023/09/09 18:58

〔記者楊心慧／台北報導〕基泰建設的「基泰大直」建案因施工不慎導致7棟鄰房損害，針對傾斜建物的拆除重建，台北市長蔣萬安今下午再度視察並表示，已請都發局研議公辦都更的方式，將從最優容積、最快程序、住戶意願納入整體考量，希望透過公權力用最快速度，協助住戶重建家園。

蔣萬安今天下午5時再度前往視察，現場各局處開會說明整體進度，結束後蔣萬安接受媒體訪問表示，針對傾斜建物的住戶何時能回家拿取物品，今天有請消防局搜救隊、先遣部隊，共4車10個人，前往現場實地勘查進入的路徑及風險，目前初步評估，有一定的危險性，暫時還不能讓住戶拿取物品。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安說，將會持續監測，並和結構技師公會研究，看如何透過相關加固的方式，儘速讓民眾回來拿取物品，另外市府已將「基泰大直」事故資訊專區正式上線，會請各局處彙整最新即時的訊息，上網公告讓所有不管住戶、關心此事的市民朋友、媒體朋友可即時掌握相關處理的進度。

蔣萬安說明，相關管線的修復與安裝都在掌握中，大家關心的就是住戶什麼時候能回家，傾斜建物旁邊那排的雙數號（住址），目前正持續監測，預計最快10日、11日可讓相關住戶回家，也進行相關議員調查，大部分民眾願意回來，少部分民眾還有疑慮，可能不願意回來居住，我們都會安排後續的安置與住宿。

針對外界關心已購買「基泰大直」預售屋該怎麼辦，蔣萬安指出，若希望解約，或是有後續消費的法律諮詢，法務局已請消保官成立專責窗口，提供相關協助，消費者若有需求，可跟市府聯繫。

至於後續建物傾斜大樓的重建，蔣萬安強調，已請都發局研議公辦都更的方式，且從最優容積、最快程序、住戶意願納入整體考量，希望透過公權力用最快速度，協助住戶重建家園。

蔣萬安表示，房屋受損面積占整棟面積5成以上，必須要修復才能使用的住戶，可免徵房屋稅；毀損面積占整棟面積3成以上不到5成的住戶，房屋稅將減半徵收，已經請台北市稅捐稽徵處，積極協助相關住戶辦理房屋稅減免的工作。

塌陷現場灌漿回填工程持續進行。 （記者劉信德攝）

居民頭戴安全帽返家收拾行李。（記者劉信德攝）

民眾在管制區外關心塌陷事件進展。 （記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法