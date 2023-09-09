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男子入侵校園襲警 瞎扯「警察先開我17槍，我才反擊」

林員宣稱襲警之舉，是「警方先開我17槍，我才反擊」，台中地院不採信，判拘役70日，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

林員宣稱襲警之舉，是「警方先開我17槍，我才反擊」，台中地院不採信，判拘役70日，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

2023/09/09 12:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市41歲何姓男子於今年4月29日上午，進入台中市立文華高中校園內，學校保全與教務主任勸離未果而報警，不料，警察馳抵後，他卻徒手攻擊警員的「胯下」部位，且於壓制過程中拒捕，導致警察手腳多處擦傷，檢方偵查時與台中地院審理時，他宣稱他只是坐在操場，「警方先開我17槍，我才反擊」，但學校監視器畫面卻顯示並無開槍一事，法官不採信說詞，依妨害公務執行罪判拘役70日，可易科罰金7萬元與上訴。

判決書指出，大學畢業的41歲何男，上述時間無故侵入文華高中校園，學校保全與教務主任要求離去，他仍滯留不走，校方通報警察，林姓員警很快馳抵，何男卻出手襲警，徒手朝林員胯下部位攻擊，且於員警以妨害公務現行犯，依法逮捕壓制過程中，他又持續以拉扯推擠等方式攻擊林員，林員雙手背、左手肘與右小腿多處擦傷等傷害（傷害罪未提告訴）。

何男於台中地檢署偵查、台中地院審理時，全盤否認妨害公務的犯行，他指控說，自己只是坐在操場，警察卻對他開了17槍，他才會反擊，但學校監視器卻顯示，並無警察開槍之事，更無連開17槍之舉。

台中地院認為，何男妨害警員勤務的正常運作，公然挑戰公權力，無視國家法治，亦對於員警（公務員）依法執行職務的威信、尊嚴，造成相當程度的影響，依妨害公務執行罪判拘役70日，可易科罰金7萬元與上訴。

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