北市大直公寓塌陷 藍營提告基泰建設籲北市府應代位求償

國民黨立委參選人羅智強、立委王鴻薇、台北市議員游淑慧委請律師（左到右）到台北地檢署告發基泰建設。（記者吳政峰攝）

2023/09/09 11:40

〔記者吳政峰／台北報導〕基泰建設位於台北市中山區大直街一處建案疑因施工不慎，7日導致隔鄰民宅塌陷，幸無人傷亡，國民黨立委王鴻薇9日帶著同黨立委參選人羅智強、台北市議員游淑慧到台北地檢署，告發基泰建設涉犯刑法第193條「違反技術成規罪」。3人認為，北市府應代位求償，保障受災戶權益。

游淑慧表示，基泰建設雖然有提撥款項專戶保全，但僅保障承購戶，原住戶與隔離坍陷的公寓住戶並無法動支該帳戶；而受災戶重建路遙遙無期，居民的安置與生活補貼費用龐大，有人粗估10億元，她則估算加上重建要近20億元。

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游淑慧直言，基泰建設的財務狀況不佳，負債比約63%，流動負債136億元，短期借款95億元，現金只有20幾億元，償債可能有問題，但基泰有137億元的固定資產，包括工地、土地、房屋等存貨，台北市政府應代位求償，提出足額擔保金先聲請假扣押，她會要求台北市長蔣萬安針對本案組成跨局處專案小組。

游強調，建案造成鄰損，目前先由起造人與監造人鑑定，等於是建築方自行認定，如果受災戶不滿意，必須自行找人鑑定，惟一般住戶沒有能力處理，也非每棟公寓都有管委會，因此她建議，未來每一筆建案都應先提撥一筆費用到市府基金，未來若出現鄰損，就可以用這筆錢聘任第三方鑑定，保障工安。

羅智強表示，行政與司法程序並須併行，行政端要調查有無行政違失、監督不力，同時安置、慰助受災戶，協助爭取賠償，台北市政府責無旁貸；司法端則是要調查有沒有違反刑責，先進行財產保全程序。

羅智強認為，北市府應研究代位求償，嚴肅檢視所有環節有無需要改進之處，不能讓這樣的案子在北市其他地方發生，並研議檢討法制面，讓鄰損認定的前期預防程序近來。

王鴻薇也認為，北市府應先代位求償，讓受災戶先拿到補償，再與基泰建設進行法律攻防戰，保障民眾權益。

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