板橋私幼餵藥案 高檢署發回續查

板橋一家私幼餵藥案，經新北檢調查原本不起訴，家屬聲請再議後，高檢署發回續查。（資料照）

2023/09/08 16:25

〔記者王定傳／新北報導〕新北市板橋區一幼兒園被控餵食不明藥物含有毒品及不當管教，新北地檢署7月以查無餵食不明藥物情節，也未發現有不當管教致幼童受傷或妨害身心健全、發育等情形，將彭姓園長及八名老師共6人處分不起訴；部分家長聲請再議，高檢署認為地檢署有調查不完備之處，日前將全案發回新北檢續查。

對此，臉書「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」則PO文表示：「真的謝謝高檢署願意給這個案子有再次接受司法審查的機會！我們會繼續努力，跟律師持續整理手邊的資料，直到找到真相的那一刻」；新北檢則表示，收到高檢發回的命令後，將依法分案調查。

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全案起因於今年4月，數名家長發現幼童有脾氣暴躁等異常情況，且有幼童稱有老師給不明藥物及不當管教情形，家長帶幼童到醫院驗尿驗出有第三級毒品「巴比妥」反應而報警處理。最後有37名幼童提告遭餵食不明藥物，其中7人說是「彩虹藥水」；13人指控遭老師不當體罰，全案共38人提告。

檢方調查，幼兒園依委託餵藥單餵藥，並以電子聯絡簿告知家長，且幼童之前向家長訴說遭餵食不明藥物，與他們在偵查時所述有出入，其他幼童說在幼兒園服藥正常，沒看過彩虹藥水。

檢方並採集36幼童毛髮送驗，確認採驗前3個月至6個月並未施用「巴比妥類」及「苯二氮平類」藥物，雖然家長曾帶幼童驗尿或抽血，但這些初驗結果數值判讀為陰性或低於檢驗參考值。至於幼兒園自4月中拆除教室監視器，原因是彭擔心立法院立法強制幼兒園裝設監視器，徒增維修成本而拆除，判定餵藥證據不足。

至於體罰方面，檢方勘驗監視器錄影後查無教師有不當管教或體罰舉動，且幼童之前向家長所述也跟偵查時有出入，加上其餘幼童說教師不會打人，家長也說小孩沒反映遭體罰，也不起訴。

高檢署8月底收文後，輪分給高檢署檢察官黃冠運偵辦，經慎重審查新北檢處分書理由及告訴人聲請再議的理由，認有不完備之處，告訴人聲請再議有理由，因此將全案發回新北檢續查。

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