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嗆1句「看三小」！男慘遭持開山刀狠砍 汐止警火速逮6煞

新北汐止茄福路籃球場兩幫人馬鬥毆，警方火速逮到6名惡煞。（記者林嘉東翻攝）

新北汐止茄福路籃球場兩幫人馬鬥毆，警方火速逮到6名惡煞。（記者林嘉東翻攝）

2023/09/08 16:33

〔記者林嘉東／新北報導〕 基隆市30歲張姓男子與20歲朱姓男子昨晚（7日）各約汐止友人在汐止的籃球場聊天，朱男見張男瞄了他一眼，脫口罵了句「看三小」，張男夥同闕男等6人追打朱男等3人，朱男遭張男持開山刀砍傷手、腳、腹部，砍到皮開肉綻。案發3小時後，汐止警方火速逮到張男等6人，訊後依妨害秩序、恐嚇與傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，張男與朱男都是基隆人，張男昨晚邀住在汐止的陳男、李男，朱男則邀住在汐止的魏男、林男，兩方人馬都到汐止區茄福街籃球場聊天。

張男等3人開車抵達籃球場，朱男與2名友人分騎機車前來，雙方人馬在茄福街狹路相逢，朱男見張男瞄了他一眼，脫口大罵「看三小」，張男惡狠狠回瞪，暗自打電話撂來闕男、王男與邱男等3人助陣。

朱男等人見張男等6人分持開山刀、球棒上前，見苗頭不對拔腿狂奔，朱男逃跑不及，被張男等人徒手、與持棍棒圍毆，張男持開山刀朝朱男左手上臂、左腹、左腿揮砍。

警方獲報趕抵時，雙方人馬已鳥獸散，趕緊將身負刀傷的朱男送醫急救；經急救後，已無生命危險。

案發後，警方以車追人，案發3小時後逮到開車逃往新北市三重區張男與逃往基隆市闕男的車，將張男等的6人全數逮到，另找到朱男的2名友人。

警方將張男等6人全數帶回，查出張男竟是名毒品通緝犯，將他解送基隆地檢署歸案外，另將張男等6人依妨害秩序、恐嚇與傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方查扣球棒。（記者林嘉東翻攝）

警方查扣球棒。（記者林嘉東翻攝）

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