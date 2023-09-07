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嘉義沿海流浪狗多 追咬鵝隻、泡魚塭抓魚畫面曝光

嘉義縣沿海的流浪犬集結行動。（圖由張益誌提供）

嘉義縣沿海的流浪犬集結行動。（圖由張益誌提供）

2023/09/07 10:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣沿海流浪犬問題嚴重，近年來出現多起追逐機車導致民眾摔車事故，最近更有養豬場、養鵝場的豬、鵝遭有攻擊性的流浪犬追咬而死，監視器錄下流浪犬獵殺鵝隻、啃咬脖子甩動的畫面，而養豬戶張益誌也錄下多隻流浪犬在魚塭泡水游泳、抓魚的畫面，凸顯流浪犬在沿海地區的問題嚴重性。

嘉義縣沿海的布袋鎮近年來流浪犬問題嚴重，養鵝戶張豐欣的養鵝場3度遭流浪犬入侵，每次被咬死200多隻，損失慘重；而張益誌的養豬場8月底連遭流浪犬入侵，被咬死11頭豬，90餘頭受傷，受傷豬隻身上滿是傷痕，臀、腿處更可見多處大傷口，日前張益誌還錄下養豬場旁魚塭有多隻流浪犬泡水游泳、抓魚畫面，看似悠閒，但想到豬隻被流浪犬咬死，就感到氣憤不已。

民眾說，他們瞭解地方政府的為難，依照現行規定，也僅能精準捕捉、結紮及回放，或再找適當場所收容，但收容空間也有限，雖然嘉義縣有嘗試在流浪犬身上掛上矯正棍，影響行動力，但還未見到成效；民眾認為，農業部應正視具攻擊性流浪犬造成的危害，不論是加強人力和設備進行捕捉、設置大型收容場地或其他解決問題的方式，都應盡快處理，保護人民生命財產安全。

嘉義縣布袋鎮養鵝場遭流浪犬入侵咬死鵝隻。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣布袋鎮養鵝場遭流浪犬入侵咬死鵝隻。（記者林宜樟翻攝）

倖存的豬隻雖然還活著，但全身都是傷痕。（記者林宜樟攝）

倖存的豬隻雖然還活著，但全身都是傷痕。（記者林宜樟攝）

豬隻遭流浪犬咬死，全身有多處大型傷口。（圖由張益誌提供）

豬隻遭流浪犬咬死，全身有多處大型傷口。（圖由張益誌提供）

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