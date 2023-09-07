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里長涉賄當選無效 補選又見樁腳買票

苗栗縣後龍鎮南龍里於今年8月26日辦理補選，檢警查出有補選候選人的樁腳涉嫌現金買票，昨（6）傳喚樁腳呂姓男子及涉收賄選民20人到案，依違反公職人員選舉罷免法偵辦，呂男由法院裁定3萬元交保。（記者彭健禮攝）

苗栗縣後龍鎮南龍里於今年8月26日辦理補選，檢警查出有補選候選人的樁腳涉嫌現金買票，昨（6）傳喚樁腳呂姓男子及涉收賄選民20人到案，依違反公職人員選舉罷免法偵辦，呂男由法院裁定3萬元交保。（記者彭健禮攝）

2023/09/07 10:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕去年地方公職人員選舉，苗栗縣後龍鎮南龍里長當選人黃三豪，因賄選經法院判決當選無效確定，南龍里今年8月26日辦理補選，結果檢警又查出有補選候選人的樁腳涉嫌現金買票，昨（6）傳喚樁腳呂姓男子及涉收賄選民20人到案，依違反公職人員選舉罷免法偵辦，呂男經法院裁定3萬元交保。

後龍鎮南龍里里長當選人黃三豪去年競選期間涉嫌以現金1000元賄選，被苗栗地檢署查獲，偵查終結提起公訴，並對黃三豪提起當選無效訴訟，經苗栗地方法院判決當選無效確定，里長補選8月26日舉行投票，當選人為黃三豪的妻子林容朱。

檢警掌握，呂姓男子涉嫌替李姓補選候選人以每人1000元賄選。經檢察官蔡明峰指揮法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣竹南警分局，共同偵辦，於昨（6）日傳喚呂男及涉收受賄賂之選民共計20人到案，並查扣賄款5萬2000元。

檢察官訊後認呂男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，且有與證人勾串之虞，當庭逮捕並向苗栗地方法院聲請羈押禁見，嗣經法院裁定交保3萬元；另，杜姓選民則經檢察官命以2萬元交保候傳，其餘人等檢察官分別諭知限制住居或請回。

檢方強調，即使是補選，也不容有以非法手段影響其公正公平性之情事發生，苗檢將與警調等查賄團隊持續致力於各式公職人員選舉查察，維護選舉之公平公正公開，排除不法勢力介入選舉的威脅，與全民一同淨化選風、守護民主政治。

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