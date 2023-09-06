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不在山上啦！南投地檢署徵檢察官助理 強調「交通便捷」

南投地檢署將招考3名檢察官助理，9月21日考筆試。（記者陳鳳麗攝）

南投地檢署將招考3名檢察官助理，9月21日考筆試。（記者陳鳳麗攝）

2023/09/06 08:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣各地檢署本月同步招考檢察官助理，南投地檢署昨天也上網公告，招考3名檢察官助理，9月21日筆試，不考電腦中文輸入，採誠信原則，只須自傳註明每分鐘字數，引人注目的是徵才文案強調「交通便捷」，檢方表示，怕外地人一看到「南投」，就誤以為在偏遠山上，而降低報考意願，才會設計該文案。

南投地檢署指出，此次招考檢察官助理3名，工作內容包括：協助檢察官辦理案件程序事項之審查、卷證整理、法律問題之研究、蒐集資料及分析、其他交辦事項等，月薪4萬6千多元。報名至9月13日截止，9月21日筆試，考刑法、 刑事訴訟法、洗錢防制法、毒品危害防制條例等，9月26日口試。

此次是全台各地檢署同步招考，但是考試時間、考試科目由各地檢署依照需要自訂，不少地檢署都要考電腦中文輸入，有的要每分鐘30字，有的要40字才及格，南投地檢署則採誠信原則，不考中文輸入速度，只請考生在自傳註明。

南投地檢署徵才的文案，出現「熱情招募」的標題，還強調「交通便捷」，鄰近南投縣政府、高速公路交流道、客運1657從台中高鐵直達地檢署門口，該署主任檢察官賴政安說，這應該也是全台僅見的文案，因為檢察長的切身經驗，因此才會有此靈感。

賴政安表示，檢察長黃元冠5月調任至南投地檢署時，其住在南部的長輩以為南投地檢署在山上，地處偏遠、交通不便，而這可能是很多外地人共通的「誤會」，才會強調交通便捷，以吸引更多人才前來報考。

南投地檢署招考3名檢察官助理，徵才文案強調「交通便捷」，鄰近南投縣府、國道交流道，以免外地人誤以為地檢署在偏遠山上。（南投地檢署提供）

南投地檢署招考3名檢察官助理，徵才文案強調「交通便捷」，鄰近南投縣府、國道交流道，以免外地人誤以為地檢署在偏遠山上。（南投地檢署提供）

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