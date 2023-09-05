保全性侵酒醉女同事 辯她主動挑逗、自己秒射

保全人員涉嫌指侵酒醉女同事，被高雄高分院判罪。（情境照）

2023/09/05 21:23

〔記者鮑建信／高雄報導〕保全公司阿榮（化名）約女同事與2名友人吃飯，她因不勝酒力被帶到摩鐵指侵，醒來只剩內衣，阿榮則辯稱她主動挑逗，自己則久未「嘿咻」秒射，高雄高分院依妨害性自主罪，判處他徒刑3年8月。

判決書指出，2021年8月6日晚上8點多，阿榮和2名友及女同事小真（化名）在高雄市鳳山區中華街某熱炒店飲酒聚餐，直到10點半結束，阿榮見小真酒醉，招攬計程車載往博愛路旅館休息。

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阿榮趁小真爛醉如泥之際，涉嫌指侵得逞後，她驚醒發現僅穿內褲，立即請公司主管協助報警，員警在隔天凌晨抵達現場蒐證，全案依妨害性自主罪嫌，移送高雄地檢署偵辦起訴。

地院判處阿榮有期徒刑3年8月，他不服上訴指出，小真離開熱炒店還很清醒，可以自己來回去廁所，後來在房間問他「想不想要舒服一下」，並稱只要給她一點錢就可以，接著就脫到全身只剩內衣，雙方相互愛撫後，他因久未「辦事」很快就射了，後因價錢談不攏始報警。

高雄高分院調查，據樻檯人員指述，當時阿榮意識還算清楚，小真則很誇張，一來就趴在櫃台、敲櫃台，身體相當不適、意識嚴重不清，而且床上都是嘔吐物。

此外，案發後員警到場時，小真亦頻頻在房內以孱弱聲音向門外員警表示：「摳我，他摳我…他一直在摳我的下體，我很… 」、「他脫我上衣摳我下體」等語，認定阿榮所辯不可採，維持原審刑度，仍可上訴。

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