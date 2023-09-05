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涉炒股遭起訴 黃明太澄清︰從未炒股、起訴過於草率

高市議員黃明太澄清從來沒有炒股，批評起訴過於草率。（記者王榮祥翻攝）

高市議員黃明太澄清從來沒有炒股，批評起訴過於草率。（記者王榮祥翻攝）

2023/09/05 15:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員黃明太遭檢舉、涉嫌炒作其家人經營的和勤精機公司股價，今被依違反證券交易法提起公訴。黃明太強調從來沒有炒股、質疑起訴過於草率、更提醒司法千萬別淪為政治打壓工具。

檢調調查，彰化某上櫃公司名義負責人為黃明太的兒子，但黃明太為實際負責人，他於2019至2020年間涉嫌炒股遭人檢舉，檢調單位經數月清查，今年6月中旬對黃經營的多家公司及住處等地發動搜索，查扣疑似帳冊等物，並帶回黃和親友、證人等9人，漏夜偵訊後下令黃以200萬元交保，其餘人均請回。

案經檢方偵查終結，指和勤精機公司股價自31元，拉抬至37元期間，黃明太涉嫌獲利1239萬元，今依違反證券交易法對黃明太提起公訴。

黃明太當時否認炒股，並暗示每次罵完人（議會質詢）就出事，時機太巧合，有些莫名其妙，希望檢調快查清楚；針對今天被起訴，黃明太再次嚴正否認炒股，並指自己從搜索至今只被約談一回，且還有幾位證人沒到，結果竟被起訴，質疑這起訴太草率。

他進一步提到，他還是相信、尊重司法，但也要提醒司法千萬別淪為政治打壓工具。

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