民進黨高市議員黃明太 涉炒股獲利1239萬起訴

民進黨市議員黃明太（右）涉嫌炒作家人經營的公司股票，被橋頭地檢署依違反證交法起訴。（資料照）

2023/09/05 14:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕民進黨高雄市議員黃明太遭人檢舉涉嫌炒作家人經營的和勤精機公司股價，自31元拉抬至37元，獲利1239萬元，案經橋頭地檢署偵結，被依違反證券交易法提起公訴。

據了解，和勤精機公司位於彰化縣伸港鄉，主要經營各種五金零件、機械五金零件、模具零件等，並為上櫃公司，實際負責人是黃明太家人，登記人則是他兒子。

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今年5月間，調查局台北市調處接獲檢舉，指該公司股價異常，疑似有人刻意操作，辦案人員經初步蒐證後，認為案情不單純，報請橋頭地檢署主任檢察官顏郁山及陳麗琇負責指揮擴大清查。

檢調辦案清查，黃明太為拉抬該公司股價，並製造交易活絡假象，在2019至2020年間，利用其親人及友人帳戶，以盤前、盤中異常下單，甚至利用不同券商帳戶高價委託、假掛單之方式，以達到提高股價及成交量之目的，疑似操控上股價，涉嫌違反證券交易法。

檢調人員曾搜索與黃明太和及相關人員住處和公司等7處，查扣疑似帳冊等物，並帶回黃和親友等9人，漏夜偵訊後，下令黃200元交保，其餘人均請回，但黃否認犯行。

案經檢方偵查終結，指和勤精機公司股價自31元，拉抬至37元期間，黃明太涉嫌獲利1239萬元。

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