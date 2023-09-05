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婦酒駕休旅車撞死單車老翁車頭凹陷 時速恐上百

85歲老翁被撞，他騎的單車後輪扭曲變形。（記者黃明堂翻攝）

85歲老翁被撞，他騎的單車後輪扭曲變形。（記者黃明堂翻攝）

2023/09/05 16:09

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市59歲葉姓婦人昨晚酒駕在台東市南島大道追撞單車，撞死85歲李姓老翁後加速逃逸，6小時內被逮；休旅車撞單車，車頭就嚴重凹陷、引擎蓋翹起，推估時速將近100公里。

台東警分局表示，9月4日晚間6點半接獲報案，台東市南島大道近館前路西向東車道，有自行車騎士遭後方休旅車追撞，騎士李姓老翁（85歲）經送醫急救不治死亡。分局專案小組調閱監視器，當日夜間循線鎖定肇事車輛並查獲駕駛葉姓女子（59歲）到案，於6小時內迅速偵破。

台東警分局表示，專案小組經徹夜偵辦，發現肇事車輛，且車頭有碰撞痕跡，即要求駕駛葉姓女子到案說明並實施酒測。葉女呼氣酒測值為0.33毫克/公升，但對肇事經過未清楚說明。全案依過失致死、公共危險罪移請台東地檢署偵辦。

事故發生前，有民眾目擊這輛車從博物館陸橋方向駛入南島大道，雖然路面散落颱風掉落樹枝樹葉，這輛車仍高速行駛，目前撞擊的民眾則說，休旅車撞人之後未減速，反加速逃逸。

被撞單車，後車輪扭曲變形，肇事休旅車從保桿上方到引擎蓋前端有相當明顯的凹陷痕跡，引擎蓋後半部則凸起，汽修界人士說，休旅車只是撞腳踏車就產生明顯凹痕，有兩種可能，一是鋼板超薄，二是高速行駛，時速應該有上百公里。

肇事休旅車車頭凹陷。（記者黃明堂翻攝）

肇事休旅車車頭凹陷。（記者黃明堂翻攝）

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