南市已故前副議長林炳利涉詐助理費2057萬 妻女拿70萬還債被判刑

南市已故前副議長林炳利涉詐領助理費，其妻、女拿70萬餘元還債，台南地院對林的妻、女分別判刑與緩刑。（資料照）

2023/09/05 15:19

〔記者王俊忠／台南報導〕已於2022年9月病逝的台南市議會前副議長林炳利，被控涉與妻子洪慧敏、女兒林庭羽在其3屆直轄市議員任內詐領助理費共2057萬多元，扣除洪慧敏用在私聘助理費、服務處開銷等支出1987萬多元，其他70萬餘元償還洪、林母女的私債。今天台南地院依貪污詐取財物罪分判洪慧敏2年徒刑、緩刑5年；林庭羽1年徒刑、緩刑3年。

台南地院合議庭說，洪、林母女涉貪污詐取的70萬餘元，她們母女已坦承犯案、詐取錢財，並繳出這筆款項，被法院沒收，有悔悟之心，符合貪污減刑規定，所以各給予洪、林兩人緩刑，洪緩刑5年要付保護管束、褫奪公權2年，在判決確定日起4年內要接受法治教育講習16小時；林庭羽緩刑3年期間保護管束、褫奪公權1年，在判決確定日起2年內接受法治講習8小時。

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判決指出，林炳利（已死亡，檢方不起訴處分）於2010年至2021年的3屆南市議員任內期間，與其妻洪慧敏（負責丈夫服務處會計）、女兒林庭羽透過「以無報有」或「以少報多」方式，將林庭羽等11人（未實際擔任公費助理）及林炳霖等8人（有擔任公費助理，但實際薪資低於申報薪資）的身分證、帳戶資料，向台南市議會申請助理費與春節慰勞金補助。

南市議會依林炳利申報的助理人員資料，按月把助理費與每年春節慰勞金匯到助理資料帳戶，再由洪慧敏或林庭羽、洪鈺宸（另經法院判決）拿提款卡領出這些助理費與慰勞金，除發放薪水給林炳霖等8人，其他款項由洪女統籌運用，林炳利與妻子、女兒以此手法取得2057萬多元差額，其中洪女用在私聘助理費與服務處開銷支出1987萬多元，其他70萬0776元則用於清償洪、林兩母女的私人債務。

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