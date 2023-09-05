懶人草本茶減肥最安全？不肖廠商加「這個」讓你越吃越「毒」

內含毒品「西布曲明」成分的違法減肥茶。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/05 12:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕41歲楊姓男子，與38歲范姓越南籍妻子，從越南進口含有新興毒品「西布曲明」成分的違法減肥茶包，以多喝茶與咖啡達到消水腫的效果的「懶人減肥法」在網路銷售。台北市刑警大隊毒緝中心，查扣各式不同包裝的飲料包4634包及膠囊2985粒。警方初步調查，這對毒夫妻檔兩年內獲利逾數百萬元，訊後依毒品罪嫌移送法辦。

警方表示，「西布曲明」是大腦神經抑制劑，除了抑制食慾，尚有引發心悸、心律不整、心跳停止，甚至造成失明或猝死等副作用，已於110年9月列管為第四級毒品。常有不法業者偽裝成非處方減肥藥之新興毒品，易使青少年、年輕女性等放下戒心。

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北市刑警大隊毒緝中心是日前執行網路巡邏，發現網路購物平台上有賣家以販售減肥飲料等名義，並聲稱經衛福部檢驗合格，有助預防心血管疾病、保持纖瘦等效果，實際上卻是摻有第四級毒品「西布曲明」之毒飲料包。賣場經營兩年多，不乏有顧客回購，藉此賺取暴利。

警方調查，楊男與范姓越南籍妻子，婚後育有1子，帀人平時主要從事網路拍賣事業，專門販賣保養品、食品以及化妝品等，但主要是在網路販售越南茶包，並且還宣稱喝茶就有減肥消水腫療效的懶人瘦身法，但並沒有經過台灣國內相關單位檢驗合格。

警方8月底鎖定楊姓夫妻檔位在北市大同區的倉庫，立刻前往臨檢掃蕩，當場在毒品倉庫內查扣各式不同包裝的飲料包4634包及膠囊2985粒，一驗之下竟含有2021年9月才剛列為4級毒品的「西布曲明」成分，2人立刻喊冤，根本不知道這產品違法。

警方調查，楊姓夫妻檔一盒越南減肥茶賣350元，經營約2年左右，不法獲利初步估計達上百萬元，除了非法進口之外，並在網路上面宣稱具有相當療效，訊後依毒品罪嫌移送法辦。

內含毒品「西布曲明」成分的違法減肥茶。（記者劉慶侯翻攝）

內含毒品「西布曲明」成分的違法減肥茶。（記者劉慶侯翻攝）

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