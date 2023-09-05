谷阿莫被控拍片影射黑道爭奪經營權 遭求償200萬駁回確定

谷阿莫被控拍片影射黑道奪經營權，與呂男遭連帶求償200萬元並移除影片等；最高法院維持歷審見解，認定被告兩人無民事責任，全案確定。（資料照）

2023/09/05 11:29

〔記者溫于德／台北報導〕網紅谷阿莫被控拍片影射石男夥同黑衣人毆打呂姓合夥人，以爭奪健身房經營權；石男認為名譽受損，向谷阿莫、呂男求償200萬元並移除影片等。最高法院維持歷審見解，指影片就事實、或可受公評之事表達主觀意見，非侵權行為，所以谷阿莫和呂男無任何民事責任，全案確定。

石男主張，2014年他出資30萬元與呂男等人合夥經營健身房，呂卻有帳目不清的疑義，並於前年7月22日透過谷阿莫製作名為「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」的不實影片，影射他只出資10萬元，卻眼紅呂開名車、把妹，而與其他合夥人聯手設計搶奪呂的健身房股份，並夥同數十名黑衣人將呂毆成重傷，還將呂個人存款提領一空。

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石男進一步指出，影片在youtube主頻道「谷阿莫」網路平台上持續播放至今，導致他被人誤解，侵害個人名譽，因此要求谷阿莫與呂連帶賠償精神慰撫金200萬元，也應移除影片並錄製影片刊載本判決原文。

谷阿莫與呂透過律師解釋，根據LINE對話紀錄等證據可知，石男等人的不法行為確實經過事先縝密計畫，可認明顯知情並參與其中。

律師也說，谷阿莫就呂男講述的事實加以濃縮改編，除故事角色未使用真實姓名，且為引發收視者的興趣，以幽默、詼諧等方式呈現外，也考量收視者對影片長短的耐受度，並本於創作發人深省的目的，重點式描述事件原委，否認捏造不實，代表兩人都沒有賠償責任。

一審台北地院指該影片內容有關石男部份與主要事實相符，且意見陳述部份並未貶損石的名譽，判石敗訴。石不服，提起上訴。

二審高等法院說明，依證人證詞並比對合夥契約書簽訂的時期，無法認定谷阿莫和呂刻意扭曲或虛構石的出資額；至於影片提到呂男被黑道毆打、逼簽讓渡書及本票部分，因呂確實因經營爭執被教訓，涉案人已被判刑定讞，並非憑空杜撰，不具備侵權行為的不法性，另影片其他以「宋哥」為主體的言論與石男無關，未貶損石男在社會上評價。

二審也指谷阿莫和呂在影片的言論，或出於事實或有相當理由確信為真，或就可受公評之事表達主觀意見，非侵權行為，決定判石男敗訴，即被告兩人免賠也不必移除影片，同時不用錄製影片刊載本判決原文。最高法院駁回上訴確定。

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