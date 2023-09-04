認為遭排擠恐嚇同學又縱火 技術學校男學生被判刑

新北地院。（資料照）

2023/09/04 16:37

〔記者王定傳／新北報導〕某技術學校蔡姓男學生，認為遭蕭姓同學及其他同學排擠，在接受校園輔導過程中，又認楊姓心理諮商師未尊重其個人隱私，竟於2019年間傳訊恫嚇蕭男「放火燒了你全家」，另持水果刀對楊女揮舞，甚至跑到蕭男住處樓下縱火，新北地院合議庭審酌蔡男與蕭男等部分被害者和解，且他亦遭受表面積81％燒傷，以刑法59條減刑後，依公共危險罪判刑1年10月，恐嚇等罪判刑4月。

檢方調查，蔡男因認為遭蕭男與其他同學排擠，而於2019年間，除跑到蕭男住處潑灑汽油外，還傳訊恫嚇：「你們全家等著喪火海吧」、「我絕對讓你全家死被你毀得夠多了我一個換你全家性命」等語。

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檢方調查，同年12月間，蔡男在接受園輔導過程中，又認楊姓心理諮商師未尊重其個人隱私，持預藏水果刀朝向楊女揮舞，同時抓住楊女右手腕，藉此阻止其自由離去，導致楊女右手腕擦傷。

檢方調查，隔年1月間，蔡男還跑到蕭男住處樓下縱火，導致該處鐵捲門變色、2台汽車受波及，蕭男姑丈受有吸入性灼傷、右手肘擦傷及左手肘燙傷等傷害。

蔡男在審理時認罪，合議庭審酌蔡男患有合併憂鬱、焦慮與憤怒行為適應障礙症，且具有容易導致人際關係不穩定的人格特質，以及在部分人際互動挫折時導致情緒激動、衝動行為，案發時因與蕭男產生嫌隙而起爭執，引發其人際關係遭受挫折時極為衝動情緒而接連犯案，犯後與蕭男等部分被害者和解，自己亦遭受表面積81％燒傷，依刑法59條減刑。

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