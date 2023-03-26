醉父縱火恐嚇女兒 判5年10月+戒酒1年

男子涉在浴室門口放火企圖燒死女兒。（讀者提供）

2023/03/26 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市一名六旬人父，經常喝酒失控，有多次家暴紀錄，去年十月他的女兒正在家準備軍中升等考試，他醉酒碎念「當什麼軍人」，拿玻璃杯砸女兒，女兒不理會，默默收拾後去洗澡，他竟又在浴室門口放火，幸好女兒及時逃生；高雄地院法官依殺人未遂罪判處五年十月徒刑，並於刑前禁戒酒癮一年。可上訴。

判決指出，染有酒癮的六十五歲男子，酒後常情緒失控，案發前兩年之內就有五次家暴紀錄、兩度違反家暴令被判刑；去年十月二日中午，他又酒醉返家，見女兒正在K書準備軍中升等考試，他碎嘴「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」。

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女兒不理他，他竟拿起玻璃杯丟她，女兒閃身未被砸中，玻璃碎了一地，她默默拿出吸塵器清理，父親又抱怨吸塵器太大聲，女兒整理完後到浴室盥洗，他竟在浴室門口潑灑汽油，打算點火燒女兒，灑完汽油後，轉身至大門口拿打火機。

此時，女兒洗澡洗到一半發現浴室門底部流入大量不明液體，趕緊離開浴室，返回臥室更衣，其父不曉得她已離開浴室，不顧妻子阻擋，點燃打火機朝浴室放火，幸經母女及時撲滅，才未延燒釀成傷亡；父親犯後遭檢方聲押獲准。

雄院審理時，父親承認放火，但否認想燒死女兒，還說「我愛老婆小孩、不捨毀掉這個家」，堅稱放火時已知女兒不在浴室裡。

但女兒證稱，父女關係很不好，父親常對她動手動腳，甚至曾拿刀作勢砍殺。法官認為被告有多次家暴紀錄，竟又不顧妻子阻止執意縱火，不採信辯詞，依殺人未遂罪判刑五年十月，並於刑前令入相當處所禁戒酒癮一年。

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