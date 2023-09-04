昔日摸乳易科罰金 中年經理人又在捷運偷拍少女裙內判6月

吳姓男子涉嫌在台北捷運站手扶梯處偷拍15歲少女裙內隱私，高等法院依妨害秘密罪判刑6月，可易科罰金18萬元。（資料照）

2023/09/04 14:15

〔記者楊國文／台北報導〕有碩士學歷的吳姓男子，被控前年5月晚上，在北市捷運古亭站手扶梯處尾隨15歲的女國中生，掀起她的短裙，以手機偷拍其裙內風光，被害少女受驚逃離，在家人陪同下報警，將吳男查獲，但吳男否認犯行，並將手機丟棄，辯稱是手機線「碰巧」勾到少女裙子所致，高等法院審理認定吳男犯行明確，依妨害秘密罪判刑6月。可上訴。

已婚的吳姓男子，碩士畢業，育有2名子女，在北市一家企業擔任專案經理，年薪逾百萬，但吳男5年前搭公車時，趁鄰座妙齡女子熟睡，竟伸出鹹豬手偷摸她的胸部，被依性騒擾防治法的乘機觸摸罪判拘役40天，易科罰金4萬元了事。

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判決指出，吳男前年5月11日晚間9時進入台北捷運古亭站後，手持有照相功能的手機，反覆在2號出口的在手扶梯處跟隨穿著短裙女子後方搭乘手扶梯上樓，又從附近的樓梯步行下樓，行蹤相當異常。

同晚9時43分，吳男看見身著國中制服短裙、肩背國中書包、年僅15歲的少女小涵（化名）搭乘該手扶梯上樓，竟拿起手機，快步上前尾隨在她身後站立。

不久，小涵覺得裙下有一陣涼風，低頭看到短裙被人掀起來，且有一隻手機開啟自拍功能，並放在她的短裙下方，在偷拍其裙內隱私。小涵立即回頭查看，發現吳男持手機站在她身後，且眼神飄移，不敢和她正眼相對，因此驚覺遭偷拍，遂快步跑回家告知家人，經家人陪同報案將吳男查獲。

吳男坦承拿著手機，並站在小涵身後搭乘手扶梯，但否認偷拍犯行，辯稱當天返家前，先至捷運站內上廁所，突然有公事要處理，但網路不順，才會在捷運站內上上下下尋找網路訊號較好之處，才會碰巧站在穿著短裙的女子後方。

吳男辯稱，當時以耳機聽音樂，而拿起手機時，因手機線太長，不慎勾到小涵的裙擺，才衍生誤會；至於手機，吳男辯稱已丟棄。檢方不採信其辯詞，將吳男依妨害秘密罪起訴。

台北地院審理時，小涵證稱，當時穿著國中制服及制服裙子搭乘手扶梯，覺得裙子後面涼涼的，裙擺好像被手指或是手向上掀起來的感覺，有3至5秒，「我就回頭看，發現吳男雙手持手機，我覺得是他將我的裙擺掀起，然後以手機從底下探入，以自拍方式偷拍」，太恐怖了，因在她心中烙下陰影，所以記得很清楚。

北院認定，吳男雖辯稱因手機線不慎勾到小涵裙子，但手機線的重量甚輕，即使勾到小涵的裙子，不至於能將裙子拉起來，並持續3至5秒，吳男犯行明確，依妨害秘密罪、違反兒童及少年福利與權益保障法，判刑6月。

吳男不服，上訴高等法院，高院審理認定一審判決無誤，仍判他6月徒刑。

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