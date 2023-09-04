比快？屏警颱風天1小時內逮人 8旬賊已送光木瓜

屏縣九如鄉黃金木瓜遭竊。（記者羅欣貞翻攝）

2023/09/04 09:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕海葵颱風來襲，屏東縣里港警分局員警不僅忙著協助山區居民進行預防性撤離、交通管制，還要忙著抓小偷！一名80歲老翁昨天（3日）趁著颱風，潛入九如鄉的果園，偷走10顆黃金木瓜，警方接獲報案後在1小時內逮人，但老翁已將木瓜都分送友人了。

里港警分局今天（4日）說明，九如分駐所於昨天（3日）下午接獲民眾報案，得知竟有人趁著颱風來襲，向天公借膽，進人位於九如鄉九如路三段果園，涉嫌偷走10顆木瓜，木瓜屬於「黃金木瓜」品種，警方據報立即著手展開調查。

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雖然颱風強勢來襲，在屏東造成風雨，九如分駐所警員鄭智謙、何泓駒依舊堅守崗位，積極調閱監視器，不到1小時馬上鎖定犯嫌車輛，通知80歲洪姓犯罪嫌疑人到案說明，全案訊後依竊盜罪嫌函請屏東地方檢察署偵辦。

據了解，老翁是屏東縣人，昨天上午騎車往旗山方向走，行經木瓜園臨時起意偷走木瓜，得手後分送友人，警方下午接獲報案後1小時內逮人，但10顆木瓜已經不見蹤影了。

里港警分局分局長何明祥表示，颱風天警方維護治安決不停歇。 警方呼籲，竊盜罪屬非告訴乃論，請民眾切勿以身試法，否則定將依法嚴辦。

木瓜園遭潛入。（記者羅欣貞翻攝）

木瓜園在颱風天遭人潛入。（記者羅欣貞翻攝）

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