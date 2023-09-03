女研究生網路交友 「男模」變竹聯幫成員要騙5萬

警方安撫宋的情緒並向她解釋詐騙集團手法。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/03 13:17

〔記者王冠仁／台北報導〕27歲宋姓女研究生，透過交友APP認識一名自稱是男模的陳姓網友，宋見陳的照片身材精壯、長相帥氣，以為自己被愛神邱比特眷顧、深深喜歡上對方。某次陳與宋相約碰面，到了約定時間陳不僅沒現身，還透過電話要她去超商購買5萬元點數來「驗證身分」，甚至還嗆自己是竹聯幫成員恐嚇她；幸虧店員發現異狀報警，員警趕來揭穿詐騙集團的謊言。

北市警中正一分局今天發布新聞稿，公布此次詐騙集團使用的假交友行騙手法，同時也呼籲民眾，常見謊騙交友見面需先購買遊戲點數「驗證身分」以騙取錢財，但其實遊戲點數無法「驗證」身分，民眾只要聽到用點數「驗證身分」、「付保證金」等關鍵字即是詐騙手法，切勿上當。

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警方調查，就讀某研究所的宋姓女子，數月前下載某款交友APP，閒來無事就經常透過該APP交友。某次她透過交友APP，發現一名身材壯碩、長相帥氣的陳姓男網友，她以為對方是「高富帥」還主動跟她攀談，樂得心花怒放。

宋沒發現陳姓網友是詐騙集團所假冒，兩人聊沒幾天後還進一步透過通訊軟體聊天，陳還每天對宋噓寒問暖、發動柔情攻勢，宋還以為自己已經陷入愛河。

不久後，陳約宋碰面，宋喜孜孜精心打扮赴約，但到了約定的時間地點，陳卻沒有現身，反而還透過電話告訴她，自己是學生平時在男模會館打工，因工作有保密約定，若欲見面必須由「公司經理」確認對方個資，還要支付一筆「保證金」作為擔保，並要宋去超商購買Apple store點數5萬元。

宋這時察覺不對，不願購買，沒想到陳在電話中隨即改口嗆聲自己是竹聯幫成員，如果她不購買點數，隨即會撂人到該超商教訓她，她當場嚇得哭了起來。

幸虧這時超商店員發現異狀，隨即通報警方，轄區介壽所副所長殷育澤、警員吳彥錡獲報到場，向宋了解來龍去脈。宋告訴警方，5萬元她要用來繳學費，無法買點數給陳，沒想到陳就對她嗆聲、恐嚇；警方發現她遇上典型的假交友詐騙，先是安撫她情緒，再向她說明詐騙集團慣用手法，她這才發現自己上當。

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