為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女研究生網路交友 「男模」變竹聯幫成員要騙5萬

警方安撫宋的情緒並向她解釋詐騙集團手法。（記者王冠仁翻攝）

警方安撫宋的情緒並向她解釋詐騙集團手法。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/03 13:17

〔記者王冠仁／台北報導〕27歲宋姓女研究生，透過交友APP認識一名自稱是男模的陳姓網友，宋見陳的照片身材精壯、長相帥氣，以為自己被愛神邱比特眷顧、深深喜歡上對方。某次陳與宋相約碰面，到了約定時間陳不僅沒現身，還透過電話要她去超商購買5萬元點數來「驗證身分」，甚至還嗆自己是竹聯幫成員恐嚇她；幸虧店員發現異狀報警，員警趕來揭穿詐騙集團的謊言。

北市警中正一分局今天發布新聞稿，公布此次詐騙集團使用的假交友行騙手法，同時也呼籲民眾，常見謊騙交友見面需先購買遊戲點數「驗證身分」以騙取錢財，但其實遊戲點數無法「驗證」身分，民眾只要聽到用點數「驗證身分」、「付保證金」等關鍵字即是詐騙手法，切勿上當。

警方調查，就讀某研究所的宋姓女子，數月前下載某款交友APP，閒來無事就經常透過該APP交友。某次她透過交友APP，發現一名身材壯碩、長相帥氣的陳姓男網友，她以為對方是「高富帥」還主動跟她攀談，樂得心花怒放。

宋沒發現陳姓網友是詐騙集團所假冒，兩人聊沒幾天後還進一步透過通訊軟體聊天，陳還每天對宋噓寒問暖、發動柔情攻勢，宋還以為自己已經陷入愛河。

不久後，陳約宋碰面，宋喜孜孜精心打扮赴約，但到了約定的時間地點，陳卻沒有現身，反而還透過電話告訴她，自己是學生平時在男模會館打工，因工作有保密約定，若欲見面必須由「公司經理」確認對方個資，還要支付一筆「保證金」作為擔保，並要宋去超商購買Apple store點數5萬元。

宋這時察覺不對，不願購買，沒想到陳在電話中隨即改口嗆聲自己是竹聯幫成員，如果她不購買點數，隨即會撂人到該超商教訓她，她當場嚇得哭了起來。

幸虧這時超商店員發現異狀，隨即通報警方，轄區介壽所副所長殷育澤、警員吳彥錡獲報到場，向宋了解來龍去脈。宋告訴警方，5萬元她要用來繳學費，無法買點數給陳，沒想到陳就對她嗆聲、恐嚇；警方發現她遇上典型的假交友詐騙，先是安撫她情緒，再向她說明詐騙集團慣用手法，她這才發現自己上當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高市刑大七夕前揭交友陷阱 防詐片猛男曾破鼓山炸彈案
2023/08/20 23:57

高市刑大七夕前揭交友陷阱 防詐片猛男曾破鼓山炸彈案
女上銀行匯款美金5千元想賺3億 派出所長一句話戳破攏是假
2023/06/30 16:46

女上銀行匯款美金5千元想賺3億 派出所長一句話戳破攏是假
被男網友騙去買點數 女子猶豫許久被警發現反保住血汗錢
2023/06/19 17:09

被男網友騙去買點數 女子猶豫許久被警發現反保住血汗錢
台中婦抵押土地475萬要投資 警和手足齊勸說一度碰壁
2023/04/11 16:51

台中婦抵押土地475萬要投資 警和手足齊勸說一度碰壁
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播