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和美老人會債權金仍4成未領 9/15前申辦免扣手續費

和美老人會互助會發放債權金，在原老人會分配債權金給2400多人。（賴清美提供）

和美老人會互助會發放債權金，在原老人會分配債權金給2400多人。（賴清美提供）

2023/09/02 23:06

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美老人會互助會破產，積欠2400多名會員7億元，8月29日起分3天發放債權金，阿公阿嬤每人僅可領600元到2000多元不等，昨天截止仍近4成未領，未來到法院辦理領取時都要扣316元手續費。縣議員賴清美與律師協商決定，只要在9月15日前拿身分證影印本跟簽切結書、印章到賴清美和美服務處登記，都義務幫長輩轉申請，不用扣手續費。

和美老人會所剩現金、定存，加上拍賣會館辦公家具和運動器具總計只有438萬多元，扣除法院酌定破產管理人費用，8月29日、8月31日、9月1日在原老人會分配債權金給2400多名會長。

賴清美說，3天發放債權金期限昨天下午截止，經統計，仍有高達近4成未領取，債權人沒有來領錢的話，就會依法送法院提存，未來如果領取金額高於316元，就要扣除316元等相關費用。部分阿公阿嬤只能領到600元左右，若再扣除316元手續費，真的所剩無幾，她與律師協調，決定在9月15日以前，只要拿身分證影印本跟簽切結書、印章到她的服務處登記，她們願意義務幫阿公阿嬤轉申請，完全不用扣手續費。

她說，週一上班日起，長輩及委託人的身分證跟印章都要帶，已往生者還要到戶政書所申請除戶證明；她是基於服務長輩，幫忙送律師事務所，可領多少金額她們不知道，再次強調並不是來她這裡直接領取現金，有需要服務的長輩請到服務處。賴清美服務處地址和美鎮忠全路22號，電話04-757-0701。

和美老人會分配債權金給阿公阿嬤，彰化縣議員賴清美（右）關心領取狀況。（賴清美提供）

和美老人會分配債權金給阿公阿嬤，彰化縣議員賴清美（右）關心領取狀況。（賴清美提供）

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