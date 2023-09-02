汽車違停公園2個月「現省1萬2」 台中市府：拖走了

違停台中大墩公園機車停車格2個月的車子終於被拖吊。（台中市政府提供）

2023/09/02 17:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市西屯西大墩公園有輛白色客貨車長期違停機車停車格，市府獲報後1個多月，它仍持續違停，以停放2個月合法停車格計算，現省至少1萬2000元停車費，民眾譏諷「沒罰單，連停車費都省了！」經媒體披露後5天，建設局長陳大田今天說，因屬行政裁罰，程序相當繁瑣，除了裁罰車主1200元罰緩，交通局已在昨天拖吊移置保管。

民眾反映，這輛車輛違停在西大墩公園機車停車格1個多月，沒罰單，連停車費都省下，7月違停時已向市檢舉，台中市政府允諾依法開罰並拖吊，但經過1個多仍停在現場，以停放2個月合法停車格計算，現省至少1萬2000元停車費。

請繼續往下閱讀...

陳大田說，此案建設局積極處理裁罰，因屬行政裁罰，程序相當繁瑣，除了裁罰車主1200元罰緩，該車輛占用公園人行道，嚴重影響民眾使用公園權益，建設局積極與交通局協調，已由交通局協助於在9月1日辦理拖吊移置保管。

建設局7月下旬向台中市監理站調閱車籍資料，8月上旬向戶政事務所調閱車主資料，經檢核個人資訊後，已依台中市公園及行道樹管理自治條例裁罰1200元，車主除面臨開罰，也需要再支付車輛移置與拖吊保管費用至少900元。

違停台中大墩公園機車停車格2個月的車子被拖走。（台中市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法