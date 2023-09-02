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老翁想回老家兒拒載 負氣離家誤上國道

住安南區的老翁，想徒步走回新市老家，卻誤上國道8號。（民眾提供）（記者吳俊鋒攝）

住安南區的老翁，想徒步走回新市老家，卻誤上國道8號。（民眾提供）（記者吳俊鋒攝）

2023/09/02 12:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南1名6旬翁今早請同住的兒子載他回新市老厝探視，遭到拒絕後竟負氣離家，因不熟悉路況，徒步誤上國道8號，相當危險，讓開車行經的民眾嚇了一跳，善化警分局獲報，立刻趕往現場，將人平安帶下來。

善化警方獲報，民眾走在國道8號上，由於車子接連呼嘯而過，險象環生，隨即趕往處理，在東向1.9K處發現該名老翁。

善化分局港口派出所警員王泓升、陳逸峰趕到時，發現老翁驚魂未定，神情恍惚地行走在路肩，先將他接上巡邏車載下來，並聯繫家屬帶返照顧。

現住安南區的老翁向警方表示，他想回新市老厝探視，但不會騎車，兒子又不願載，所以才用走的去，卻不小心走上國道，不知所措，所幸員警前來搭救。

員警將老翁載返派出所，聯繫其兒子帶回照顧，家屬到場後非常感謝員警的積極協助。

善化警方提醒，任意走上高速公路及快速公路，除了危險，更可依據《道路交通管理處罰條例》第33條第4項規定「不得行駛或進入第一項道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者，處新臺幣3000元以上、6000元以下罰鍰」。

警方呼籲民眾，應留意相關標誌，家中如有長者，要多注意其人身安全，多予關懷，以防走失。

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