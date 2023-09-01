為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

9/1 大樂透、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

今晚（9月1日）開獎的第112000082期大樂透、第112000209期雙贏彩、第112000209期今彩539頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

今晚（9月1日）開獎的第112000082期大樂透、第112000209期雙贏彩、第112000209期今彩539頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/09/01 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月1日）開獎的第112000082期大樂透、第112000209期雙贏彩、第112000209期今彩539頭獎均摃龜。

第112000082期大樂透中獎號碼「01、19、26、34、45、49，特別號：37」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共42注中獎，每注可得4萬1586元；肆獎共76注中獎，每注可得1萬4773元；伍獎共1874注中獎，每注可得2000元；陸獎共2055注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬320注中獎，每注可得400元；普獎共3萬69注中獎，每注可得400元。

第112000082期49樂合彩中獎號碼為「01、19、26、34、45、49」，四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共243注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5251注中獎，每注可得1250元。

第112000209期雙贏彩中獎號碼為「06、08、12、15、16、17、18、19、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共120注中獎，每注可得500元；肆獎共1451注中獎，每注可得100元。

第112000209期今彩539中獎號碼為「01、17、19、31、34」，頭獎摃龜；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共6068注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5706注中獎，每注可得50元。

第112000209期39樂合彩中獎號碼為「01、17、19、31、34」，四合4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共260注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9065注中獎，每注可得1125元。

第112000209期3星彩中獎號碼為「615」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000209期4星彩中獎號碼為「6681」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
9/1 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎了
2023/09/01 21:01

9/1 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎了

開學季！爸媽荷包不哭泣 兒童帳戶養大教育金

塞爆瘦身門診的98%成功率甩油法！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播