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小S曾站台...iROO繽紛衣防曬係數半數未達標 負責人被控詐欺起訴

小S曾替iROO站台。（資料照）

小S曾替iROO站台。（資料照）

2023/09/01 11:55

〔記者錢利忠／台北報導〕曾找藝人小S站台的平價服飾龍頭品牌iROO，於疫情期間推出標榜防護及防曬功能的「繽紛衣」，宣稱防曬效果達UPF50+，卻被檢舉防曬係數未達標；台北地檢署隨機抽取該品牌10件繽紛衣送驗，發現有半數以上的樣品未達標，今依詐欺罪起訴iROO所屬依洛公司負責人劉本謙，建請法院沒收不法所得498萬7800元。

此案爆發後，iROO曾發聲明指出，本件爭議起因於一起合資背信案，擔任合資公司的董事長將9000萬銷售營收，流入自己公司及親友公司口袋而遭訴；合理懷疑此事明顯為挾怨報復，試圖操作輿論影響該公司商譽及負責人名譽；該公司還指出，一向秉持誠信原則，公司產品出品前，均會依照研產流程進行檢驗，並有檢測報告可供參考。

劉本謙以5萬元創業，打造出年營業額超過15億元的服飾王國，經營版圖涵蓋台灣、新加坡，旗下iROO還曾替世大運設計儀典人員服裝，名噪一時，不過也曾爆發爭議，2017年被法國某精品品牌控告抄襲其經典手繪人像塗鴉。2012年，小S生完第3胎後出任該品牌代言人，該品牌的知名度也水漲船高。

檢方指出，該公司自1999年核准設立，迄今在台仍維持80間實體門市，還拓展新加坡等國際市場，堪稱國內平價服飾品牌龍頭，本應形塑良好企業文化，建置完善公司治理機制進行監督，克盡其社會責任，在謀取利潤的同時，更應著重社會之永續發展，明知該公司產製的繽紛衣，是因應疫情需求而標榜防護及防曬功能，卻罔顧消費者權益，突顯該公司內部控制存有重大缺失，忽略企業應有的環境保護、社會責任及公司治理（ESG）等永續經營的責任與義務。

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