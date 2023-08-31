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颱風天遭偷拔櫻花樹 屏縣德文村民怒：老人家剛剛才種的

屏東縣三地門鄉德文部落目前正展開千株櫻花植樹計畫。（圖由德文社區發展協會總幹事包金茂提供）

屏東縣三地門鄉德文部落目前正展開千株櫻花植樹計畫。（圖由德文社區發展協會總幹事包金茂提供）

2023/08/31 12:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣三地門鄉德文村為原住民部落，除了德文咖啡聞名，每逢櫻花季也吸引不少賞櫻人潮，本月（8月）部落展開千株櫻花的植櫻計畫，結果才種約1星期，昨天（30日）颱風天就被偷拔走3棵吉野櫻；部落居民相當生氣，希望拔走櫻花樹的人可以歸還。

屏東縣三地門鄉德文部落內本來有數百株櫻花樹，除了山櫻花，還有八重櫻、吉野櫻，每逢櫻花盛開季節，到霧台鄉賞櫻的遊客，也順道到德文部落，近年德萊公園石板屋前的一株香水櫻更是爆紅，經過矮化處理後，跟遊客特別近，拍起來燦開的櫻花緊緊簇擁人，遊客驚呼美翻了！贏得「櫻后」美名。

目前部落在茂管處等相關單位協助下，針對觀光環境展開第二期改善工程，包括獵人學校衛浴改善、貨櫃屋市集建置等，也同時要補植1千棵櫻花樹，包括山櫻花、吉野櫻等；德文社區發展協會總幹事包金茂表示，從本月（8月）22日起動員種植櫻花樹，除了部落老人家、居民、青年，也利用假日邀請遊客一起參與植櫻，預計在中秋節完成全部1千株櫻花樹的栽植計畫。

結果居民赫然發現，昨天（30日）竟有人趁著蘇拉颱風來襲時，拔走剛種下不久的櫻花樹，每株有1米高；包金茂表示，算了算大約有3棵在德萊公園停車場附近剛種的吉野櫻不見了，四處看也尋不著，真是讓人無言的行為，剛種下的櫻花，說拔就拔，這棵樹是文健站的vuvu（排灣語，指爺爺奶奶、外公外婆輩的長輩）費力種植的，怎麼忍心？

由於櫻花樹失蹤的地點，距路口監視器很遠，並沒有拍到可疑的影像，部落人士懷疑可能是遊客所為，希望拔走的人可以將櫻花樹歸還，將植物回歸到大自然生長。

屏東縣三地門鄉德文部落目前正展開千株櫻花植樹計畫。（圖由德文社區發展協會總幹事包金茂提供）

屏東縣三地門鄉德文部落目前正展開千株櫻花植樹計畫。（圖由德文社區發展協會總幹事包金茂提供）

包金茂還將櫻花背上觀望山種植。（圖由德文社區發展協會總幹事包金茂提供）

包金茂還將櫻花背上觀望山種植。（圖由德文社區發展協會總幹事包金茂提供）

屏東縣三地門鄉德文部落目前正展開千株櫻花植樹計畫，竟有吉野櫻被拔走，只剩支撐架。（圖由德文社區發展協會總幹事包金茂提供）

屏東縣三地門鄉德文部落目前正展開千株櫻花植樹計畫，竟有吉野櫻被拔走，只剩支撐架。（圖由德文社區發展協會總幹事包金茂提供）

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