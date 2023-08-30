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租透天4樓經營民宿 期滿拆盥洗設備無罪

侯男因房東拒絕續租，拆除盥洗設備等物挨告，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

侯男因房東拒絕續租，拆除盥洗設備等物挨告，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

2023/08/30 21:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕侯姓男子承租透天厝經營民宿，後來房東拒絕續約，他將1至4樓馬桶、洗手台、馬達等強行拆卸，甚至連天花板也不放過，被檢方依毀損罪起訴，高等法院高雄分院認為盥洗等設備是侯增建，如今依約回復原狀，並無不妥，仍判決無罪並定讞。

檢方指出，侯男與劉姓女房東等人，簽立房屋租賃契約書並經公證，自2019年5月21日起，至2020年5月20日止，以每月新2萬5千元，承租高雄市左營區4樓透天庴經營民宿，並約定他得自行改裝，但應於返還時負責回復原狀。

租約到期後，劉等人不願續租，侯在2020年5月21日9月30日間，僱請不知情工人，將1至4樓的馬桶、水龍頭、洗手台、插座、電源開關、馬達強行拆卸，並破壞木作天花板隔板。案經劉女訴請偵辦，侯男被橋頭地檢署依毀損罪提起公訴。

地院認定侯罪證不足，檢方不服上訴指出，沐浴等設備與房屋不可分，一旦拆除，勢必影響房屋經濟功能，要求改判有罪。

高雄高分院調查，依照雙方合約規定，盥洗等設施，均由侯自行增建，如未續租，他有權取回增建之物、加工裝潢等，及符合回復原狀規定，因此侯依約拆除，並未違反契約，仍然判決他無罪並確定。

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