宜蘭「租屋蟑螂」欠租金狂堆垃圾 還叫貨櫃占地丟雜物

宜蘭縣員山鄉張姓房東出租的房舍，被租客陳女堆滿垃圾，發出惡臭。（記者蔡昀容攝）

2023/08/30 19:13

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕防不勝防！宜蘭縣陳姓女子四處租屋，積欠租金並堆放大量垃圾，佔屋不走，被法院強制執行後，占用其他地主土地，放貨櫃堆放垃圾，讓地方相當頭痛，直呼「租屋蟑螂」。警方表示，已受理地主提告，縣環保局說，已依廢棄物清理法送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，陳女在員山鄉中華村，分別向李姓房東及張姓房東租屋，簽3年租約，中途卻不再繳租，房東請陳女搬離，陳女反倒在屋內外堆放大量雜物，甚至擺滿屋前百餘公尺的小徑，產生惡臭。

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李姓房東提起民事訴訟並勝訴，法院8月實施強制執行，陳女出面阻撓，被依私闖民宅送辦。事後，陳女請拖吊業者載2個20呎貨櫃，置於附近2塊土地，並置入雜物垃圾，地主無端被捲入，相當無奈。

李姓房東家屬抱怨，陳女留下來的垃圾，4趟車還載不完。其中1名被堆放貨櫃的地主說，土地突然出現貨櫃和大量垃圾，還不能自行清除，得跑法律程序，實在曠日廢時。

中華村長陳明華表示，陳女一度請人載40呎貨櫃，打算置於另一塊土地，所幸她人在現場，向拖吊業者說明情況，才阻止無辜地主被侵占土地，也避免業者蒙受拿不回運費酬勞的風險。

根據宜蘭地方法院判決資料，陳女10年來發生多起類似糾紛，多因積欠租金或使用方式違反租約，被房東要求搬離，而吃上官司，租賃地點遍及礁溪、宜蘭、壯圍、員山等地。

陳明華說，村民無法24小時守著自己的土地，人心惶惶，深怕遇到「租屋蟑螂」。員山鄉民代表曾繁文、高明芳呼籲，請拖吊業者和房東注意類似情況，以免蒙受損失。

警方表示，已依私闖民宅現行犯，將陳女送辦，並受理地主的侵占告訴。宜蘭縣環保局說，陳女所為違反廢清法，已完成蒐證，函送宜檢偵辦。

宜蘭縣員山鄉張姓房東出租的房舍，通往房舍的小徑也被堆滿垃圾。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣員山鄉某處空地，被陳女堆放貨櫃，並置入雜物。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣員山鄉李姓房東出租房舍給陳女，庭院、房外、房內被堆滿雜物及垃圾。（民眾提供）

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