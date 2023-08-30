茱蒂警兔陪你上學 新北警出動護童勤務迎開學日

今天開學日，新北市警察局出動護童，新莊、海山各分局出動警兔茱蒂、警察娃娃迎接、安撫學童。（記者吳仁捷翻攝）

2023/08/30 09:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕今天開學日，新北市警察局新莊分局找來動畫電影中受歡迎的茱蒂警兔，與警察娃娃、警花們在校門口喜迎學生，女警扮演導護老師，陪同生澀、害羞的新生、學生們，緩緩步入校門，還送上故事書、文具，緩解學童們的緊張，讓學童們開心、安心上學。

新北市婦幼護童列車今天一早就發車，上午7時許校門一開，同步開抵板橋、海山、新莊、三重、蘆洲、土城、淡水、三峽、新店等地各校，新莊警分局長周振安在新莊新生最多的新莊國小與茱蒂警兔接棒，依序再將護童任務交棒給其餘分局，累計動員上千警力、導護與學校志工們，合力護衛學童上課安全。

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周振安呼籲家長、學童，護童專案是針對學校周圍可疑人事物加強查察，在上、下學時段加強疏導校園周邊交通安全，也提醒逗留、落單學童入校；今年少年隊也推展校園安全防護工作，檢測校園環境有無安全死角，防制幫派入校，巡查校園周遭學生易聚集熱點，消弭治安死角，跟校方們齊心建構安全校園。

新北市警察局長廖訓誠說，學童及校園安全維護為警察持續重點工作項目，警方與學校將同步啟動校園安全防護機制，全方位護童勤務規劃，提升警民合作關係，營造孩童安心、家長放心的雙安校園、社會。

另外，網路新世代來臨，在3C產品普及下，孩子們接觸網路誘惑與陷阱的機率亦大幅提升。事實上不論是被恐嚇、脅迫、或利誘，自願拍攝、傳送私密照的被害人年紀有逐漸下滑的情形；新莊警方也特別拍攝犯罪預防宣導影片，於官方臉書粉絲專頁上提醒家長應多注意孩子的交友情形，也歡迎學校如有到校宣導需求，可聯繫分局。

今天開學日，新北市警察局出動護童，新莊、海山各分局出動警兔茱蒂、警察娃娃迎接、安撫學童。（記者吳仁捷翻攝）

今天開學日，新北市警察局出動護童，新莊、海山各分局出動警兔茱蒂、警察娃娃迎接、安撫學童。（記者吳仁捷翻攝）

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