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偷夜遊旗津機車置物箱財物 警正愁監視影像難辨竊嫌竟出現眼前

偷夜遊旗津機車置物箱財物，警正愁監視影像難辨竊嫌竟出現眼前，警方追查科技比對破案，員警稱奇「賊星該敗」。（民眾提供）

偷夜遊旗津機車置物箱財物，警正愁監視影像難辨竊嫌竟出現眼前，警方追查科技比對破案，員警稱奇「賊星該敗」。（民眾提供）

2023/08/30 08:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方近來接獲旗津遊客報案，指騎機車夜遊將車停於某隧道口外，返回機車處發現置物箱內現金被偷，甚至連香菸也不放過，雖調閱監視器影像偵辦，但監視器拍攝位置較遠，加上遊客眾多，難以辨認，正愁案情陷入瓶頸，恰巧林嫌走進分駐所領取司法文書，被員警認出穿著與體型，鎖定調查終讓他坦承犯行，員警告誡他「賊星該敗」。

鼓山分局今天將林嫌函送法辦，據調查，林嫌於8月27日夜間至旗津著名景點「星空隧道」附近閒逛，見有機車停放至隧道口外，見有機可乘，為償還欠債便起歹念，竊走置物箱內現金及香菸後離去。

被害人報案後，警方立即調閱監視器，但監視器畫面較遠且模糊，案情一度陷入膠著，不過，「賊星該敗」！正巧竊嫌到分駐所領取司法文書，恰與竊賊行竊時所穿衣服一樣，而且體型也十分相似，警方根據穿著及體型，判斷極可能是該名竊嫌，但還是勿枉勿縱、小心查證。

警方比對機車置物箱上可疑指紋，以及相關的微物證據，在收集多項證據確認其犯行後到其住家通知到案說明，而犯嫌彷彿早已料到警方的出現，對案情坦承不諱，全案最後依竊盜罪嫌函送法辦。

偷夜遊旗津機車置物箱財物，警正愁監視影像難辨竊嫌竟出現眼前，警方追查科技比對破案，員警稱奇「賊星該敗」。（民眾提供）

偷夜遊旗津機車置物箱財物，警正愁監視影像難辨竊嫌竟出現眼前，警方追查科技比對破案，員警稱奇「賊星該敗」。（民眾提供）

偷夜遊旗津機車置物箱財物，警正愁監視影像難辨竊嫌竟出現眼前，警方追查科技比對破案，員警稱奇「賊星該敗」。（民眾提供）

偷夜遊旗津機車置物箱財物，警正愁監視影像難辨竊嫌竟出現眼前，警方追查科技比對破案，員警稱奇「賊星該敗」。（民眾提供）

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