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逼百萬YouTuber「放火」下跪、拍裸照 「青青」前男友這下賠慘了

男子陳昰勳見女友青青與放火在家獨處，找來友人蔣家豪助陣，兩人分別拍攝放火裸照及下跪道歉畫面；北院民庭今判兩名被告應連帶賠償放火100萬元，且不得散布及複製這些照片，並應銷毀。（資料照）

男子陳昰勳見女友青青與放火在家獨處，找來友人蔣家豪助陣，兩人分別拍攝放火裸照及下跪道歉畫面；北院民庭今判兩名被告應連帶賠償放火100萬元，且不得散布及複製這些照片，並應銷毀。（資料照）

2023/08/29 18:37

〔記者溫于德／台北報導〕男子陳昰勳在家見女友「青青」（前JKF辣模）與百萬網紅「放火」獨處，陳竟逼放火脫光衣服、下跪並拍下裸照，在旁的友人蔣家豪則持手機拍下跪道歉畫面。台北地院刑庭指陳昰勳、蔣家豪均犯恐嚇取財罪，分別判刑10月、8月，陳另犯「以網際網路張貼之方式供人觀覽猥褻影像罪」，被判得易科罰金之刑3月；民庭今日則判兩人應賠償放火100萬元，並命不得散布及複製這些照片，並應銷毀。

2020年9月17日凌晨2時許，陳男在住處見青青與放火獨處，陳心生不滿竟先聯繫不知情的友人到場，後來友人離開，陳再通知蔣男到場助陣。

當下，陳男命放火脫光衣服，放火只能配合脫衣並下跪，在旁蔣男則持手機拍攝放火下跪道歉影片，此時陳男也持手機拍攝放火裸照並揚言上傳影片。

接著，陳男對放火暗示稱：「你是不是因為不想要被打斷手腳，所以才要給我錢？」等語；放火為求安全離開，經聯絡友人拿出25萬現金，才重獲自由。

然而，陳男仍為了教訓放火，將放火裸照傳給蔣男，蔣男再上傳至約有18、19人的通訊軟體微信群組。後來是放火從網站發現有網友分享他的裸照，才知被擺了一道。

北院刑庭指，陳男遇事未冷靜解決，反而以剝奪放火行動自由的方式，發洩情緒，而蔣男到場不但未加以勸阻，還與陳男共同強迫放火拍攝猥褻影片並散布之，還因恐嚇而得手25萬元，但考量陳男坦承部分犯行、蔣男承認所有犯行又為累犯等情，分別依法論罪。可上訴。

民事部分，放火向陳、蔣連帶求償175萬元，且不得複製及散布照片，同時應銷毀包含電子檔在內的照片。陳男未出庭也未提出書狀說明；蔣男以放火求償金額過高等理由，拒絕賠償。

民庭法官審酌陳、蔣的犯行，使放火遭受極大恐懼，而須隨時擔心日常生活是否將受到他人侵犯，生活起居也受到影響，以及兩人拿走25萬元，今判應連帶賠償100萬元，並命兩人命不得散布及複製這些照片，同時應銷毀包含電子檔在內的照片。可上訴。

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