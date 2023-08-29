爆假料稱徐乃麟豪宅開賭場、有小三 楊強蓉誹謗重判1年半

楊強蓉（見圖）爆料指控徐乃麟是賭場幕後老闆，還說董女是徐的女朋友、支持董女開賭場；徐乃麟認為楊強蓉捏造事實毀他名譽，怒控楊女加重誹謗；台北地院今依散布文字誹謗罪，重判楊女1年6月須入獄之刑。可上訴。（資料照）

2023/08/29 18:43

〔記者張文川／台北報導〕藝人「乃哥」徐乃麟7年前將台北市內湖區的豪宅，透過董姓女性友人居間介紹租給女房客楊強蓉，卻爆發詐賭風波，楊強蓉後來爆料指控徐是賭場幕後老闆，還說董女是徐乃麟的女朋友、支持董女開賭場；徐乃麟認為楊強蓉捏造事實毀他名譽，怒控楊女加重誹謗；台北地院今依散布文字誹謗罪，重判楊女1年6月須入獄之刑。可上訴。

全案一度獲檢方不起訴，徐乃麟提再議成功，北檢起訴。審理期間徐乃麟幾乎每庭必到，他向法官說，他只是將房屋出租給楊女，卻從2016年起「歷經人生最黑暗的時刻」，遭受到撲天蓋地不實的抹黑、打擊，個人形象、事業、配偶、孩子、家庭均受到傷害，大量代言遭到質疑，希望楊女懸崖勒馬，若能悔過認錯，他願意給她機會，但她若執迷不悟，盼法院從重量刑。

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但楊強蓉矢口否認犯罪，辯稱她並未向媒體說徐乃麟協助董女經營賭場、參與賭局、籌措賭資等，是記者曲解她的語意，至於乃與董女的關係，楊女自認有照片、錄音、證人為證，她已盡查證義務，沒有真實惡意。

經法官審理調查，比對楊女與記者的對話錄音，認定記者並未曲解楊女說話的本意，董女也作證和徐乃麟只是普通朋友，從未向楊女自稱是徐的女朋友，楊女是胡說八道；徐乃麟也作證說，董女是他朋友的小三，和他沒有關係，只是董女曾向他調借金錢買一家未上市股票；楊女和另兩位的電話錄音也無法證明徐、董有男女親蜜關係，認定楊

女明知不實仍向媒體爆假料，有誹謗的真實惡意。

法官認為楊女對徐乃麟名譽造成難以挽救、彌補的毀損，2人本為房東、房東關係，只因徐乃麟有名就無辜遭中傷，以不實事由、時間錯置、拼湊、扭曲而成的假消息，張冠李戴之手段使被害人陷入有理說不清的困境，行為可議，且說詞反覆，連租屋都推稱是被董女偷蓋印章，故作無辜、設詞狡辯，犯後態度極差。

法官特別提出憲法法庭今年的憲判字第8號判決中，大法官詹森林提出的協同意見書所指出的「曾參殺人慈母疑」古有明訓，「署長舔耳」、「（駐大阪）處長卸職」，亦為近來毀人名譽、致人輕生的憾事，台灣民主化後，言論自由已獲周密保障，政治性、宗教性言論尤其如此，與保障言論自由相等重要者，是對他人名譽與隱私的保護，「流言可畏，已是事實；言論殺人，亦非安語」，現今社會對於「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」的不良風氣甚為痛惡，故將楊女重判1年6月。

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