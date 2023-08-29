醫院也被詐團攻陷 病房女客服員洩近700筆病患個資

台中市某醫院林姓女客服員涉嫌洩漏近700筆病患個資給詐騙集團，檢警追查後將林女與考姓詐團成員起訴。（記者余瑞仁攝）

2023/08/29 15:35

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署追查出27歲考姓男子涉嫌詐騙案，發現持有近700筆病患個資，還用其中48筆個資冒名申辦教育部體育署核發的「青春動滋券」，並透過網拍得利，追查發現是台中市某醫院26歲的林姓病房女客服員以職務關係洩露病患個資，檢察官近日偵結將考男、林女依詐欺、偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌提起公訴。

檢方於今年7月11日指揮刑事局偵六大隊、桃園市中壢警分局查獲考姓男子所屬的詐騙集團，檢察官發現詐騙集團握有眾多病患個資，經深入追查赫然發現台中市某醫院擔任病房客服員的林姓女子與詐騙集團勾結，由林女趁著上班時間，用手機拍攝醫院內部系統資料庫的病患個資，傳送給考姓男子。

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檢警調查發現，考男原本企圖利用個資申請文化部發放的成年禮金1200點文化幣，因無雙證件而申請未果，轉而申請教育部體育署核發16至22歲、每人500元的「青春動滋券」，冒用醫院病患個資申請成功48筆動滋券，再透過拍賣網站販售得利。

檢方於7月25日再度指揮警方前往台中某醫院搜索，經清查發現林姓女病房客服員洩漏的病患個資達696筆，其中48筆遭到冒用成功申請動滋券，近日偵結將考男、林女起訴。

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