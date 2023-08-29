司法、醫界共推醫療聯盟 彰化270家機構加入

彰化「司法醫療聯盟」啟動，陳建仁率法務部多位官員出席。（記者顏宏駿攝）

2023/08/29 13:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為了讓司法弱勢者能安心就醫，彰化地檢署號召全縣270多個醫療機構成立「彰城有愛，就醫無礙」平台，經審核通過的司法經濟弱勢者及其家屬，可免除看診掛號費用，各醫療院所更可斟酌給予關醫療費用減免，該平台可讓犯錯者避免因貧病交加而再犯，提昇社會正向的力量。出席啟動儀的行政院長陳建仁說，這樣平台應該擴及到全台灣。

該平台今天於彰化地檢署舉行啟動儀式，行政院長陳建仁等人以貴賓身分出席，他致詞時表示，司法追求的是正義，醫療追求的是愛，這個平台是「正義」與「愛」的結合，犯罪被害人、更生人、受輔導個案都是司法弱勢，他們都需要大家好好照顧，如果在別人的需要中看到自己的責任，就是能體貼關懷弱勢者的人，只有這樣，我們的社會才能越來越溫暖。

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陳建仁表示，醫師治療的是人身體的病痛，司法治療的是社會的瘸腐，當醫界和法界能結合，就是能讓愛無限大，正義更能發揮它的功能，大家共同來努力，台灣的司法不僅要維持正義，更重要的是保障人權，感謝彰化縣醫界共襄盛舉，類似的平台可以推動到全台，讓全世界看到台灣努力保障弱勢。

彰化地檢署檢察長張曉雯表示，檢察官在追求司法正義時，經常看到案件受害者的生離死別和犯罪者的懊惱，犯罪者鑄下大錯，已接受該有的懲罰，縱有悔改之心，一旦被社會貼上標籤，不被接納，在貧病交加下就可能再犯。

她說，「彰城有愛，就醫無礙」平台的成立，象徵公私協力編織溫柔堅韌的社會安全網，經過審核的司法經濟弱勢者及其家屬，持核給的醫療卡到參與聯盟的醫療院所就診時，可免除看診掛號費用；各醫療院所也可自行依個別境遇斟酌給予其他相關醫療費用的優惠方式，使司法弱勢家庭能節省部分支出，及時得到妥善的醫療協助。

彰化「司法醫療聯盟」啟動，陳建仁率法務部多位官員出席。（記者顏宏駿攝）

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