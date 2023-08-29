軍營手槍遺失竟調包為模型槍！上校指揮官潘東昇等7人被起訴

海軍陸戰隊新兵訓練中心於111年3月間進行裝備檢查時，發現其中一把「點45手槍」作動異常，經查證遭調包為模型槍。圖為點45手槍。（資料照，本報合成）

2023/08/29 12:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕國防部海軍司令部海軍陸戰隊新兵訓練中心於111年3月間進行裝備檢查時，發現其中一把「點45手槍」作動異常，經查證遭調包為模型槍後，屏東地檢署進行偵辦，發現時任上校指揮官潘東昇、林姓營長、4名連長、鄭姓教育班長未通報，涉犯陸海空軍刑法通報、報告不為傳達、遺失武器、偽造文書等罪嫌，將潘東昇等7人起訴，輔導長、彈藥士等5人緩起訴。

檢方指出，海軍陸戰隊新兵訓練中心第二營於111年3月間辦理111年第一梯次新式教召任務，將點45手槍2把（其中1把裝備序號399880）寄存於與勾踐營區鄰近之子儀營區駐地內聯合械庫代管，111年2月23日，鄭姓教育班長提領點45手槍後遺失；直到3月4日，該營吳姓士官長清點發現短少上開點45手槍1把，旋向陳姓值星連長通報，再上報林姓營長，全營軍士官於營區搜尋仍遍尋無著，但未依規定30分鐘內，逐級回報國防部列管。

請繼續往下閱讀...

3月20日指揮官潘東昇聽聞營區發生槍枝短少並質問時，林姓營長等人才告知，並且為了掩護槍枝遺失，林姓營長竟與李姓、陳姓、鄭姓、徐姓連長共同集資購買4把無法擊發的仿真槍，將其中1枝改造，鑽刻裝備序號「No399880」之字樣，偽造為遺失的國軍制式點45手槍，並放入槍櫃內魚目混珠。

屏東地檢署檢察官偵辦後，認為指揮官潘東昇涉犯陸海空軍刑法第66條第4項、第1項前段之對於軍事上之通報、報告不為傳達、報告罪嫌。林姓營長及陳姓、李姓、鄭姓、徐姓等4名連長除未通報外，更涉及偽造準公文書等罪嫌，鄭姓班長具遺失槍枝，因此將7人提起公訴。

另外，該營李姓、蘇姓輔導長、趙姓彈藥官、林姓後勤官、陳姓軍械士等5人，亦配合在職務上所掌之公文書不實登載，用以表彰該手槍並無遺失短少，而犯職務上登載不實公文書罪嫌，但然承辦檢察官審酌該5人均無前科，乃一時失慮致罹刑章，且根究全案起因於其等上級長官就武器遺失事件匿不通報，致以下各階軍職人員屈從配合，更非圖謀己利而使然，併酌該5人犯後深表悔悟，予以緩起訴處分。

屏東地檢署主任檢察官魏豪勇。（屏東地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法