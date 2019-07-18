牛奶焦糖口味變紫色？ 買冰爽吃卻被調包 網友氣炸

2019-07-18 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕購買東西時記得要多加檢查，不僅可以確認物品狀況，也可以保障自己的權益，有網友在網路分享1起在賣場購買的冰淇淋被調包的經驗，誇張的經過讓網友怒轟調包的人實在太沒品。

該網友在臉書「爆怨公社」po文表示，她剛剛到賣場買了3盒杜老爺冰淇淋，結果打開其中1盒牛奶焦糖口味卻發現底下的冰品變成紫色，讓她嚇了一大跳以為冰品變質，結果仔細一看紫色的冰品是雅芳冰淇淋的其他口味，並非蓋子上的杜老爺冰淇淋，原po檢查發票發現賣場刷的條碼是杜老爺冰淇淋，才知道冰品的內容物遭人調包了，讓她當場傻眼，並呼籲網友們購買前除了要檢查有效期限外，還要注意商品是否有被調包。

網友們看見po文都覺得太扯了，紛紛留言痛罵「超扯，這算詐欺！要把那個客人抓起來」、「真的很誇張欸，連這種小錢都要凹，真的什麼人都有欸」、「這樣也行？那個偷換的人的品德只有冰淇淋的價值」、「真的秀下限耶」，有許多網友分享相同的經驗「其實大賣場很多這種客人喔～有客人專門買高單價的德國豬腳，但是把條碼換成幾十元的出清水果，收銀員一沒有注意看收銀機螢幕，這個小偷就得逞了」、「老實說20多年前我幹過這種事情，但被賣場抓到，賠了差價10倍，得不償失」、「文具店也會遇到學生偷換標籤」，也有網友提供找嫌犯的方法「有可能客人把雅芳的蓋子跟杜老爺互換，銷售紀錄抓出來，看那三天有幾個人買過雅方的冰淇淋（實際是拿走杜老爺），然後就可以調監視錄影帶了，傻傻的，為了一點冰淇淋可能觸犯詐欺罪」。

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