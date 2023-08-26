竹北奪命路口！騎士遭轎車輾過不治 民眾慟擺白色花束求改善

竹北市福興東路二段、嘉豐二街口前晚發生死亡車禍，騎士遭轎車輾過送醫不治。（擷取自臉書社團「竹北市中興里大小事」）

2023/08/26 00:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市23日傍晚發生死亡車禍，一輛直行嘉豐二街的機車與左轉福興東路的轎車碰撞，騎士摔倒在地，慘遭轎車輾過，緊急送醫搶救，25日不幸不治。民眾事發路口擺放白色花束表達傷痛，希望相關單位儘快改善路口交通。

有民眾將行車記錄器提供在地的中興里里長莊淙澍，里長放到臉書社團「竹北市中興里大小事」，引發熱烈討論。據了解，這起車禍23日傍晚約6點的尖峰時間，當時有許多目擊者。

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影片顯示，機車直行嘉豐二街與左轉福興東路的轎車發生碰撞，騎士當場摔倒，轎車輾過的騎士，再往對向車道前行數十公尺才停下。警方獲報後，已調閱監視器畫面調查肇事原因。

網友說，這個路口在傍晚擁擠時段常常有車子疾駛，或是前面轉彎車正在禮讓行人通過時，後面車子無法往前，就會狂按啦叭逼車逼人。

也有網友留言說，這裡上下班時間車流量不小，但從7-11到嘉豐五路這段道路突然縮減，中間冒出分隔島，道路兩旁還有汽車停車格，整條路只剩1輛汽車能經過的寬度，變成機汽車搶道，建議將路邊停車格劃掉，讓路變寬留給機車走。

里長莊淙澍留言回應，今年發文請縣府在嘉豐二街與福興東路的路口增設行人號誌，縣府已同意裝設；另也發文請縣府評估這個路口執行科技執法，不過科技執法的經費較高，縣府會以交通流量和事故較多的路口依序評估需求後再裝設。針對劃掉路邊停車格等建議，則會發文請竹北市公所評估。

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