竹縣18名支援保警今歸建 警局長：彈性調整人力維持派出所運作

新竹縣43名從保四、保五支援的警力中，有18人今天歸建，地方憂心偏鄉警力大受影響，盼警察局儘快提出配套措施。（記者廖雪茹攝）

2023/08/25 23:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕警政署23日函文要求各縣市保警支援人力今（25日）辦理歸建，新竹縣43名從保四、保五支援的警力中，有18人在歸建名單，地方憂心偏鄉警力大受影響；對此，縣府警察局表示，正緊急研擬對策，將透過彈性調整人力，讓所有派出所維持運作，同時已向警政署爭取人力在10月補足空缺。

新竹縣因去年裁併14個偏鄉派出所而遭地方強烈反彈，縣長楊文科指示警察局設法化解鄉親的疑慮，警察局長林信雄上任後，今年5月火速恢復派出所，連同7個早期裁撤的派出所也一併重開，其中保四及保五陸續自3月起徵調保警共計43人前來支援；沒想到，警政署因研擬擴編保二總隊員額，徵調包括保一、保四、保五警力，因此原訂9月22日歸建的43人當中，有18人提前歸建。

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警察局統計，18名歸建人員包括竹北分局1人、竹東分局9人、新埔分局3人以及橫山分局5人；其中，尖石、五峰山區占一半共歸建9人。兩鄉縣議員劉建民、張益生認為，巡邏警力減少，見警率降低，憂心對部落治安有影響，盼警局儘快提出配套措施。

警察局長林信雄表示，會依據每個派出所治安等不同情況，彈性調整人力；考量9月底所有支援保警將歸建，在10月警專畢業生報到前的空窗期，預計將值宿所改為半值宿所，儘量讓派出所維持勤務運作。

新竹縣43名從保四、保五支援的警力中，有18人今天歸建，地方憂心偏鄉警力大受影響，盼警察局儘快提出配套措施。（記者廖雪茹攝）

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