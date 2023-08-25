為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

竹縣18名支援保警今歸建 警局長：彈性調整人力維持派出所運作

新竹縣43名從保四、保五支援的警力中，有18人今天歸建，地方憂心偏鄉警力大受影響，盼警察局儘快提出配套措施。（記者廖雪茹攝）

新竹縣43名從保四、保五支援的警力中，有18人今天歸建，地方憂心偏鄉警力大受影響，盼警察局儘快提出配套措施。（記者廖雪茹攝）

2023/08/25 23:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕警政署23日函文要求各縣市保警支援人力今（25日）辦理歸建，新竹縣43名從保四、保五支援的警力中，有18人在歸建名單，地方憂心偏鄉警力大受影響；對此，縣府警察局表示，正緊急研擬對策，將透過彈性調整人力，讓所有派出所維持運作，同時已向警政署爭取人力在10月補足空缺。

新竹縣因去年裁併14個偏鄉派出所而遭地方強烈反彈，縣長楊文科指示警察局設法化解鄉親的疑慮，警察局長林信雄上任後，今年5月火速恢復派出所，連同7個早期裁撤的派出所也一併重開，其中保四及保五陸續自3月起徵調保警共計43人前來支援；沒想到，警政署因研擬擴編保二總隊員額，徵調包括保一、保四、保五警力，因此原訂9月22日歸建的43人當中，有18人提前歸建。

警察局統計，18名歸建人員包括竹北分局1人、竹東分局9人、新埔分局3人以及橫山分局5人；其中，尖石、五峰山區占一半共歸建9人。兩鄉縣議員劉建民、張益生認為，巡邏警力減少，見警率降低，憂心對部落治安有影響，盼警局儘快提出配套措施。

警察局長林信雄表示，會依據每個派出所治安等不同情況，彈性調整人力；考量9月底所有支援保警將歸建，在10月警專畢業生報到前的空窗期，預計將值宿所改為半值宿所，儘量讓派出所維持勤務運作。

新竹縣43名從保四、保五支援的警力中，有18人今天歸建，地方憂心偏鄉警力大受影響，盼警察局儘快提出配套措施。（記者廖雪茹攝）

新竹縣43名從保四、保五支援的警力中，有18人今天歸建，地方憂心偏鄉警力大受影響，盼警察局儘快提出配套措施。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
玉米鬚頭太好認！光顧藥妝店3次只偷不買 女賊栽了
2023/08/25 11:55

玉米鬚頭太好認！光顧藥妝店3次只偷不買 女賊栽了
八大女想上岸 61封電郵倒追大學男同學違反跟騷法起訴
2023/08/24 09:43

八大女想上岸 61封電郵倒追大學男同學違反跟騷法起訴

每坪26.8萬起馬上住 還送日本雙人機票
67歲「公車痴漢」襲胸 司機把車開到派出所報案
2023/08/23 12:37

67歲「公車痴漢」襲胸 司機把車開到派出所報案
竹市水利路也現「天坑」！ 深度達60公分 三角錐圍住防意外
2023/08/22 15:42

竹市水利路也現「天坑」！ 深度達60公分 三角錐圍住防意外

剛需時代！【頤昌松琚】自住客首選
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播