和美老人互助會欠7億 下週分配債權金......繳30萬只能拿回2千多

彰化縣和美鎮老人互助會破產欠7億，老人家曾到縣議會要縣只主持公道。（資料照）

2023/08/25 12:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美老人會成立互助會長年入不敷出，2020年底由彰化地方法院宣告破產，積欠2000多位會員超過7億元，但老人會所剩現金、定存，加上拍賣會館辦公家具和運動器具總計只有438萬多元，有老人家繳了30萬元，卻只能領回2000多元，連1%都沒有，真是欲哭無淚！

和美鎮長林庚壬表示，由於彰化地院選定律師何崇民擔任破產管理人，將於下星期在原和美老人會進行分配債權金，因為人數超過2000人，將分成3天發放。他知道最多繳了30萬的會員，大約可以領回2000多元，也有人只能領個幾百元，如果沒有來領的話，就會依法進行提存。

請繼續往下閱讀...

林庚壬指出，有老人家就抱怨，繳了一堆錢，如今只拿回來幾百元，如果住的比較遠，還要搭計程車來領，可能領到的錢，根本還不夠付計程車資，還不如不要來領。

縣議員賴清美表示，這對老人家來說真是情何以堪，當初阿公阿嬤以為就是加入互助會，繳錢規則就是，如果有1名會員往生，其他會員就繳100元，如果當月有3人往生就繳300元，而往生者則是依年資領喪葬互助金。所以，才會省吃儉用來繳錢，但拿回來的連1％都沒有，老人家也只能認賠，當作「健康捐」來做功德。

和美老人會破產管理人何崇民也在源道法律事務所臉書貼出公告，貼文表示和美老人會的所有權為鎮公所所有，館內部辦公與運動設施已完成拍賣，扣除員工勞保費、水電費、中華電信等費用，現金有34萬多元，定存金額約403萬多元，合計共438萬多元，經法院酌定破產管理人費用後就製作分配表，經將於8月29日、8月31日、9月1日在原老人會分配債權金給2403人。

和美鎮老人會互助會在1990年成立，遇有1名會員往生，其他會員就繳100元，若當月有5人往生就繳500元，往生者依年資領喪葬互助金，但隨著老人凋零，互助會發出的喪葬互助金愈來愈多，因此爆發財務危機，向法院提出破產聲請。當初有1820人債權人請領30萬元，551人請領20至27萬元，其餘為10多萬元。

彰化和美老人互助會破產欠7億，無助的會員參與連署。（資料照，民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法