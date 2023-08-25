「海軍陸戰隊視訊會議照」曝光！冒國軍訂餐 麵包店和花店都受害

海軍陸戰隊視訊會議照片被詐騙集團盜用。（讀者提供）

2023/08/25 12:17

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市旗津區麵包店日前驚傳假冒海軍陸戰隊張姓上尉的詐騙案，警方調查確認詐騙者利用境外電話跟店家聯繫。沒想到這類詐騙案不只一件，鳳山麵包店及前鎮花店都受害，合計3家店共損失約3萬元，海軍陸戰隊內部的視訊會議照片也跟著曝光。

警方比對發現，「張男」的詐騙手法都一樣，先以境外電話向店家訂貨，互加LINE後，將部隊內辦公室與內部會議等照片傳給店家，手機號碼為不知情的謝姓男子所有，並非張姓男子，且「張男」的全名也是假冒。

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據了解，鳳山區某麵包店於16日下午最先接獲訂單，「張男」訂購320個麵包，價值6400元，原本「張男」預計18日下午3點取貨，卻因不斷要求店家代訂其他物品，被店家拒絕而翻臉未取貨，店家憤而報案。

沒想到，「張男」17日除了向旗津區麵包店訂購價值7000元的麵包外，也向前鎮區某花店訂購176束鮮花，價值約1萬7000元，花店不疑有詐，趕緊進貨。

原本「張男」預計18日下午2點取貨，後來又更改時間，曾跟軍方合作花店發現，「張男」不斷傳海軍陸戰隊內部照片，包括視訊會議，驚覺有異，趕緊報案，才確認是詐騙案。

至於旗津區麵包店因對方遲未取貨，撥打手機號碼，才知那是不知情的謝姓男子所有，郭姓老闆公布被害過程，詐騙案才被外界得知。

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海軍陸戰隊視訊會議照片（紅圈）被詐騙集團盜用。（讀者提供）

前鎮區的花店損失1萬7000元。（讀者提供）

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