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同林鳥？老夫妻爬山偷挖筍 妻腳慢被逮 夫不管她自己逃

陳姓夫妻在甲仙區一處竹林偷割竹筍被逮。（民眾提供）

陳姓夫妻在甲仙區一處竹林偷割竹筍被逮。（民眾提供）

2023/08/25 09:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一對7旬老夫妻到甲仙爬山，行經一處竹林時發現許多竹筍冒出頭可以採收，他們起貪念跑進去偷割，挖了20支麻竹筍後被竹林主人發現，陳姓夫妻拔腿狂逃，結果老婆腳程慢當場被抓住，老公竟然就丟下她，自己開車落跑，最後出動警察才找順利逮到人。

警方指出，23日上午10點多，7旬陳姓老夫婦開著車前往甲仙區大田里準備爬山健行，他們見到一處竹林發現許多竹筍冒出頭，以為是無人看管的廢棄農地，於是探身入內開始收割，當他們挖出20支麻竹筍後，林姓地主發現衝上前制止，腳程慢的太太被一把抓住，沒想到丈夫竟然沒回頭，還開車迅速逃離現場。

旗山警分局甲仙分駐所員警獲報後，立刻沿著陳姓丈夫逃逸路線擴大搜尋，終於在500公尺外一處宮廟前將陳嫌逮個正著，並在他所駕駛的自小客車內查獲20支麻竹筍，重量共計25台斤，價值約新臺幣1800元。

陳嫌二人辯稱在爬山的途中，見到一處竹林冒出不少麻竹筍無人採收，誤以為是野生竹林，才臨時起意進入砍採竹筍，打算帶回家食用，不知竹林是私人地，求警方放他們一馬，但員警詢問為何要逃跑時，陳嫌卻無法做出合理解釋，訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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