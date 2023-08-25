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澎湖車輛自撞路樹冒煙 駕駛緊急被拖出送醫

紅色自小客車自撞路邊行道樹，導致車頭嚴重變形受損。（澎湖縣政府消防局提供）

紅色自小客車自撞路邊行道樹，導致車頭嚴重變形受損。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/08/25 08:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日清晨澎湖縣湖西鄉鼎灣村縣道203線志清國中北側路口，一輛自小客車自撞路邊行道樹，車頭冒煙，隨時有爆炸可能性，駕駛仍受困在車內，澎湖縣政府消防局據報後，趕往現場第一時間將受困駕駛拖出，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救，現仍在搶救中。

澎湖縣政府消防局調查指出，25日清晨4時15分接獲警察局轉報指稱，湖西鄉鼎灣村縣道203線志清國中北側路口有一輛自小客車，發生自撞路邊行道樹事故，該車車頭有冒煙情形，由於擔心自小客車爆炸起火，無法靠近確認車內傷亡人數及人員受困情形，請求派遣人車前往救援。

消防局獲報後，立即派遣湖西分隊消防及救護車共2車4人前往現場，由分隊長江基維指揮搶救。勤務人員到達現場後回報，係一輛自小客車自撞路邊路樹，消防人員抵達後，車輛已無冒煙情形，但駕駛尚受困於車上，無法自行脫困。經勤務人員開啟該車駕駛座車門，以長背板將傷者固定，清晨4時41分協助駕駛脫困。

根據了解，傷者為男性，年約50歲（詳細年籍資料待查，由警方調查中），左手肘及頸部有撕裂傷、右耳有出血情形，意識對聲音有反應，救護人員給予頸圈、長背板固定、清洗傷口及包紮止血等處置，清晨4時51分送達三軍總醫院澎湖分院治療。

整輛汽車受損嚴重，停放路中像一堆大型廢鐵。（澎湖縣政府消防局提供）

整輛汽車受損嚴重，停放路中像一堆大型廢鐵。（澎湖縣政府消防局提供）

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