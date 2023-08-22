檢舉妨害選舉增列境外勢力介入 最高獎金2千萬

法務部修正鼓勵檢舉賄選要點，增列境外勢力、選舉賭盤兩種妨害選舉犯罪態樣，並更名為「鼓勵檢舉妨害選舉要點」（記者吳政峰攝）

2023/08/22 12:21

〔記者吳政峰／台北報導〕近年來大環境變遷快速，妨害選舉態樣已從單純直接賄選轉變到不同層面，為了強化檢舉量能，維護選舉公平性，法務部把「鼓勵檢舉賄選要點」更名為「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，納入境外勢力介入選舉與選舉賭盤，民眾只要提供情資，最高可領取2000萬元獎金。

法務部表示，鼓勵檢舉賄選要點最近一次於2010年5月14日修正發布後，迄今已逾13年未曾修正，原要點在多年實務運作過程中，衍生許多應檢討修正之處，包含請領檢舉獎金的範圍、金額及簡化相關審核流程以加速核發獎金等，故有通盤檢討修正必要。

請繼續往下閱讀...

法務部與最高檢察署盤點近幾年妨害選舉態樣，發現除賄選以外，境外勢力、選舉賭盤介入選舉等妨害選舉行為，對於選舉公平性影響甚鉅，為能端正選舉風氣，鼓勵民眾檢舉妨害選舉犯罪行為，認有必要將境外勢力、選舉賭盤一併納入檢舉獎金核給範圍，全面性查緝妨害選舉犯罪行為，以杜絕妨害選舉犯行，故修正原要點並更名為「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，經行政院核定在案。

法務部說明，境外勢力在台發展組織或提供競選資金模式介入選舉，依照以往偵查經驗，極具隱密性，偵查難度高。考量此等行為除危害選舉公平性外，更動搖國家安全與社會安定，戕害民主政治根基，為杜絕境外勢力介入選舉，有給予高額檢舉獎金，提高檢舉誘因的必要。

依新修正要點，此類案件若經起訴書或判決書認定與公職人員選舉罷免法等選舉法律有關，起訴即核發1/4，一審判決有罪再1/4，判決確定全額核發，最高核給2000萬元，以鼓勵民眾踴躍提供有效情資，提升查緝成效。

法務部指出，選舉賭盤亦為特定候選人操縱選舉結果常見的手法，民眾若受到賠率所誘引而下注，為獲取賭金，除改變自己投票意向外，更可能為此煽動或影響其他選民進行投票，此種不法行為對選舉公平性的妨害，不亞於現金賄選。

法務部強調，因應公職人員選舉罷免法及總統副總統選舉罷免法皆已新增對於經營選舉賭盤及下賭簽注者刑責的特別規定，查緝選舉賭盤更是所有查察機關未來重點工作之一，因此，新要點將檢舉選舉賭盤納入核給檢舉獎金範圍，若經認定有經營選舉賭盤者，依查獲選舉賭盤規模大小，核給檢舉獎金最高金額500萬元，以澈底斷絕賭盤效應。

法務部呼籲，公平選舉是民主政治及國家廉能基石，選舉結果對於國家未來及民主的發展影響非常深遠，民眾若有妨害選舉具體情資，請踴躍提出檢舉，查察機關將秉持「有聞必查」、「有據必辦」、「嚴查不法」、「肅本清源」的態度，全力查辦妨害選舉犯行，以確保選舉客觀公正。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法