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台南公布酒駕累犯新增15名 累計315人

南市今（22）日公布第30批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今（22）日公布第30批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

2023/08/22 12:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（22）日公布第30批酒（毒）駕累犯名單，新增15名累犯違規人。去年酒駕新法上路以來，累計公布315人，仍是有人心存僥倖「醉上道」，不怕被抓公布「面孔」。

南市交通局表示，這次公布違規地點，分別在安定區2名、中西區1名、東區3名、南區1名、北區1名、善化區1名、新營區1名、學甲區1名、歸仁區1名、柳營區1名、官田區1名及佳里區1名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

交通局表示，酒駕新法已於去年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南市今（22）日公布第30批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今（22）日公布第30批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今（22）日公布第30批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今（22）日公布第30批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

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