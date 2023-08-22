接受中資替韓國瑜賄選 台商林懷今發監

台商林懷判刑3年2月確定。（資料照，記者王藝菘攝）

2023/08/22 08:25

〔記者錢利忠／台北報導〕「中國長沙台胞投資企業協會」會長林懷等人2019年接受中共金援，利用辦餐會、招待食宿、補助機票費用，請託選民在2020年1月選舉時總統選票投給國民黨候選人韓國瑜、政黨票投給國民黨；二審考量林懷已認罪，依違反總統暨副總統選罷法判3年2月徒刑、褫奪公權4年，最高法院駁回上訴而定讞；台北地檢署今（22日）早傳喚林懷到案發監執行。

同案被告，中華婦女聯合會副秘書長及湖南省衡陽辦事處主任沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君、台商莊垣漳等4人，一審均被判處1年8月徒刑，二審考量4人認罪，宣告緩刑5年，條件是向公庫支付20萬元、法治教育30小時，4人未上訴。

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關於即將到來的2024年總統大選，檢察總長邢泰釗已指示，2024大選有3大查察重點，分別是網路選舉賭盤、境外勢力介選、AI結合深偽技術妨害選舉。邢泰釗強調，此次選舉牽涉國際地緣政治的影響，維護選舉公正性是檢察官責無旁貸的職責，要確保台灣人民在民主選舉中，能做出決策及發揮影響力。

林懷賄選一案的判決指出，「中國湖南長沙市台辦」經濟處長黃道年趁我國總統選舉前，透過金援林懷等方式，由林懷等人與當地台商協會舉辦活動，暗示台商返台投票時，將票投給韓國瑜及國民黨，每人可獲機票補助1500元，共吸引467人申請補助。

檢調掌握，中共近年來介入台灣選舉的手法多變，除散布選舉假訊息外，不乏挹注資金扶植特定候選人，或透過台商買票賄選，甚至不排除利用選舉賭盤介入選舉；去年九合一大選期間，檢方更查獲多起中國資助快篩試劑給特定候選人，作為買票之用等不法案例。

關於近來中資介選的案例，身兼「第三勢力三三三政黨聯盟」、「共和黨」黨主席的周克琦，去年透過台北市莆仙同鄉會常務理事潘進東、理事朱俊源引進中資，替共和黨選舉造勢，並協助中共在台動員抗議於台北舉行的世界民主運動大會；台北地檢署於本月10日才依最重可處5年徒刑的反滲透法罪嫌，起訴周、潘、朱等3人，建請法院沒收不法所得22萬元；而該案也是繼士林、新北地檢署先後起訴，全國第3起接受中國資助的反滲透法案件，也是全國首例政黨主席涉收中資介選案件。

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