新北瑞芳警分局副分局長督勤卻失聯 晚間竟傳溺斃水潭中

消防局派遣救護車及救災車輛前往現場救援，潛搜人員到潭底搜救，果然發現簡副分局長。（記者吳昇儒翻攝、擷自瑞芳警分局網站；本報合成）

2023/08/21 19:33

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳警分局副分局長簡忠煒今日上午前往平溪分駐所督勤後，卻就此失聯，同仁發現副分局長下午沒有回到分局上班，且手機均失聯，開始通報單位協尋。新北市消防局下午4時46分接獲通報後，也派員協助，並於望古瀑布附近水潭邊，發現簡員鞋子，派遣潛水小組協尋，在潭底將他救起，但送往醫院搶救時已無生命跡象。

據悉，簡忠煒今日上午開車前往平溪分駐所督勤，平日都有在運動的副分局長，疑似想到望古瀑布附近走走，便將車子停放在瀑布附近，隨即下車運動，最後卻不知為何原因，跌落水潭之中。

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分局同仁下午發現副分局長沒有到分局上班，公文未蓋章，感覺有異，隨即開啟手機定位，並調閱沿線監視器，同步委請消防局幫忙，找尋副分局長蹤跡，最終在望谷瀑布附近發現副分局長的座車。

搜救人員在溪邊發現簡副分局長的鞋子，擔心人跌落水潭中，即刻派遣潛搜人員進入潭底搜索，晚間6時10分，果然發現簡員，趕緊將他救起，並施作CPR搶救。

救護人員立刻將他送往八堵礦工醫院急救，但經醫護人員搶救之後，仍於晚間6時44分宣告不治。警方目前已前往現場採證，並調閱周邊監視影像，釐清簡副分局長落水原因。

潛搜人員到潭底搜救，果然發現簡副分局長。（記者吳昇儒翻攝）

消防局派遣救護車及救災車輛前往現場救援。（記者吳昇儒翻攝）

新北市瑞芳警分局副分局長簡忠煒不幸溺斃身亡。（擷自瑞芳警分局網站）

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