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首頁　>　社會

台中賓士女路口恍神 先撞待轉車再逆向撞自小客釀4傷

事故現場路口。（警方提供）

事故現場路口。（警方提供）

2023/08/21 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛賓士車20日行經北屯區路口時，女駕駛疑恍神未注意車前狀況，竟追撞前方同向一輛待轉的轎車車尾，賓士車因此失控再逆向撞上對向另輛自小客，除造成賓士車頭幾全毀，轎車車尾嚴重凹陷，也導致有2車共4人受傷送醫，幸均無大礙，至於肇因及責任歸屬由警方鑑定釐清。

這起事故發生在昨天傍晚5點多，根據28歲陳姓女子當時駕駛白色賓士車沿松竹路行駛，行至松竹路與昌平路口時，突追撞同方向同車道等待左轉，由53歲林女駕駛的灰色豐田轎車車尾，猛烈碰撞除造成豐田車被撞成180度迴轉，賓士車也因此失控，沒有減速持續往前再撞上對向車道，由56歲林姓男子開的黑色日產車車頭。

轄區第五分局獲報同時通報消防局救護車趕往，只見賓士車頭幾乎全毀，豐田車的車尾嚴重凹陷，現場零件散落一地，一片狼籍，而這起事故也造成陳女、林女及其車內乘客2人共4人受傷送醫，警方表示，3名駕駛經酒測均無飲酒反應，初判係賓士車未注意車前狀況釀禍，至於確實肇因及責任歸屬將進一步鑑定釐清。

第五分局呼籲用路人，民眾開車時應注意車前及路口狀況，並保持專注力勿疲勞駕駛，以免發生事故危及用路人的安全。

白色賓士車的車頭幾乎全毀。（警方提供）

白色賓士車的車頭幾乎全毀。（警方提供）

豐田自小客的車尾嚴重凹陷。（警方提供）

豐田自小客的車尾嚴重凹陷。（警方提供）

對向被波及的黑色日產車。（警方提供）

對向被波及的黑色日產車。（警方提供）

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