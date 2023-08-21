70歲老翁隨登山隊攀登栓山失聯 一早被尋獲安然無恙

消防局搜救人員搭乘的車輛，一處受困在730林道6.7公里處，幸農友協助才脫困。（民眾提供）

2023/08/21 09:05

首次上稿 08:35

更新時間 09:05

〔記者歐素美／台中報導〕6人登山隊前往台中市和平山攀登栓山，昨天下山時，在730林道11.7公里處卻等不到同行的一名70歲老翁，領隊趕緊打119報案，台中市消防局連夜派員上山，因天雨路滑且地面泥濘，消防局搜救人員的車輛昨晚還一度卡住動彈不得，幸附近農友等協助脫困，搜救人員昨晚在15公里處紮營，今天一早上山搜救，終於找到老翁，安然無恙；老翁表示，因迷路才在山區紮營過夜。

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台中市消防局在昨天下午4點31接獲通報，6人登山隊攀登栓山，2天1夜的行程，昨天下山，大家相約在730林道11.7公里處相會，但隊員卻等不到同行的70歲老翁，領隊表示，該名老翁在下午2點多時，大家在730林道20公里處還曾看到。

台中消防局砥判，老翁可能是轉彎處等不慎滑落邊坡，請登山隊先行回頭搜尋，並立即派遣梨山分隊4人上山搜救，登山隊人員回頭找了一陣子，還是未發現老翁蹤影。

由於山上下雨，天雨路滑且山路泥濘，搜救人員搭乘的車輛在730林道6.7公里處，一度受困卡在泥地上，動彈不得，幸附近農友協助以繩子等拖拉才脫困，搜救人員昨晚在栓山登山口附近的730林道15公里處紮營，今天一早隨即上山搜救，上午8點多即發現老翁，安然無恙。

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