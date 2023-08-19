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聖吉群、金昌21號漁船捕撈保育類鯊魚 重罰千萬元確定

黑鯊與花鯊是保育類魚種，禁止捕撈。示意圖，與本案無關。（資料照）

黑鯊與花鯊是保育類魚種，禁止捕撈。示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/08/19 23:58

〔記者吳政峰／台北報導〕聖吉群與金昌21號兩艘漁船2019年間返港卸貨時，被查出夾帶禁捕魚種平滑白眼鮫（黑鯊）、污斑白眼鮫（花鯊），農業部依遠洋漁業條例開罰共1000萬元。兩漁船船東不服，興訟抗罰，最高行政法院認為兩案違規情節重大，若未重罰，無異袒護非法漁業行為，使台灣遭受國際抵制，日前判其敗訴確定。

聖吉群2019年10月25日返回屏東東港，農業部漁業署派員執行卸魚檢查，發現該漁船夾帶兩包乾魚翅共22.2公斤，經採樣後送DNA化驗鑑種，證實其中20.35公斤（換算全魚重為1017公斤）魚翅屬被列為保育類的禁捕魚種黑鯊，另1.85公斤（換算全魚重為92.5公斤）魚翅亦屬保育類的花鯊。

農業部認定聖吉群行為符合遠洋漁業條例第13條的重大違規，依同條例第36條、第43條及「禁捕魚種規定案件裁量基準」，分別裁處225萬元（黑鯊）、200萬元（白鯊），並沒入乾魚翅。

無獨有偶，金昌21號2019年3月8日返港，漁業署也查出漁貨內有黑鯊魚鰭923.5公斤（換算全魚重1萬8470公斤）及花鯊魚鰭67.4公斤（換算全魚重為1348公斤），分別開罰350萬元及225萬元，收回漁業證照5月及2月，沒入魚鰭，列為高風險漁船一年，另裁罰船長140萬元。

兩船東不服，興訟抗罰，主張於船啟航前已告知禁捕相關規定，船隻航行在外，鞭長莫及，無從得知漁船捕撈到何種漁種。一審台北高等行政法院力挺農業部，駁回其訴，船東上訴二審。

最高行政法院審酌我國是中西太平洋漁業委員會員，為避免因未踐行國際規範，致漁業整體產業不能競存於國際。主管機關對於捕撈禁捕魚種的重大違規行為，若未重罰，將滋長違規捕撈肆無忌憚，放任及袒護非法漁業，勢必遭受國際漁業管理組織的制裁與國際抵制，危及我國對於公海水域漁業資源的配享，殃及合法捕撈漁船的利益，日前認定農業部開罰無誤，駁回上訴，全案確定。

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